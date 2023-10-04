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Сегодня, 14:45

Биатлонист Поварницын рассказал, как «достал» телефонного мошенника

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Поварницын.
Фото AFP
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Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал «СЭ» об общении с телефонными мошенниками, которые пытались выдать себя за главу Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

«Пришло сообщения якобы от Виктора Викторовича Майгурова, о том, что мне скоро должны позвонить из федерации, так как у них что-то случилось. Зная, что у нас иногда возникают проблемы, подумал, что действительно могут позвонить из федерации. Поступил звонок. Сначала якобы из Следственного комитета или какой-то подобной структуры. Предупредили, что украдена база данных спортсменов, что ведется расследование и что кто-то проводит финансовые махинации, используя эту базу. Сказали, что сейчас со мной свяжется представитель Центрального банка.
Я тогда вообще не придал этому значения. В начале у этого «представителя» были обычные вопросы, а дальше она стала спрашивать про зарплату, и я понял, что что-то здесь не то. Зашел в приложение своего банка, там увидел плашку, где говорилось, что сейчас мошенники представляются начальниками предприятий, руководителями организаций. Я сразу начал с «представителем» по-другому разговаривать, выводить ее на то, чтобы она потеряла контроль над собой. Мы долго общались. В итоге она сама бросила трубку, из-за того, что, видимо, я ее конкретно достал», — рассказал Поварницын «СЭ».

29 сентября сообщалось, что жертвой мошенников стала чемпионка Европы и России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина. Спортсменка потеряла более 1 миллиона рублей.

Мошенники атакуют спортивные федерации. Мошенники атаковали спортивные федерации. Есть пострадавшие от новой схемы обмана

Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Поварницын
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