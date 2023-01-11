Стину Нильссон отправили на Кубок IBU из-за плохих результатов

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон снова столкнулась с большими проблемами в своей биатлонной карьере. Из-за плохих результатов 29-летняя спортсменка исключена из сборной Швеции, выступающей на этапах Кубка мира. У Стины будет возможность вернуться в основной составе через Кубок IBU.

На прошлой неделе на этапе Кубка мира в Поклюке Нильссон не поднималась выше 33-го места, а спринте стала 64-й.

После перехода в биатлон в 2020 году бывшая звезда лыжных гонок выступает с переменным успехом. В прошлом сезона она завоевала первые награды на биатлонном Кубке мира — стала второй в составе эстафеты и третьей в спринте. Однако за этими успехами последовал провал в сезоне 2022/23 — сейчас она только 58-я в общем зачете.