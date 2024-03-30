Чемпионат России: смотреть трансляцию эстафеты у женщин в прямом эфире

В Тюмени 30 марта пройдет женская эстафета 4 x 6 километров на втором этапе чемпионата России по биатлону сезона-2023/2024. Гонка начнется в 09.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию женской эстафеты бесплатно и в прямом эфире можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 08.35 мск. Гонку также покажут на каналах «Матч Планета» и «Матч Арена».

Гонки этапа чемпионата России по биатлону в Тюмени транслируются бесплатно на официальном YouTube-канале СБР.

Ранее, 28 марта, сборная Белоруссии одержала победу в смешанной эстафете на ЧР по биатлону в Тюмени. За команду выступили Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 33,4 секунды, использовали девять дополнительных патронов.

Второй этап чемпионата России 2024 по биатлону в Тюмени завершится 31 марта. Заключительный этап первенства страны пройдет в апреле в Увате.

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