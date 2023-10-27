Источник: Виктор Маматов в последние месяцы с трудом узнавал родственников и друзей

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов умер в своей палате в геронтологическом центре «Люблино» в Москве, сообщает ТАСС.

«Виктор Федорович умер в своей палате в геронтологическом центре «Люблино» в Москве, куда он переехал около двух лет назад вместе женой, в прошлом году ее не стало. Уход близкого человека еще больше подорвал здоровье Виктора Федоровича», — приводит ТАСС слова источника из окружения Маматова.

Также информируется, что последние два месяца он практически не покидал свою палату и с трудом узнавал родственников и друзей.

27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Маматова на 87-м году жизни.

Маматов является двукратным олимпийским чемпионом в эстафете (1968, 1972) и четырехкратный чемпион мира. На Олимпиаде-1984 в Сараево он занимал пост тренера сборной СССР.