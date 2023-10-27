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27 октября, 11:50

Источник: Виктор Маматов в последние месяцы с трудом узнавал родственников и друзей

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов умер в своей палате в геронтологическом центре «Люблино» в Москве, сообщает ТАСС.

«Виктор Федорович умер в своей палате в геронтологическом центре «Люблино» в Москве, куда он переехал около двух лет назад вместе женой, в прошлом году ее не стало. Уход близкого человека еще больше подорвал здоровье Виктора Федоровича», — приводит ТАСС слова источника из окружения Маматова.

Также информируется, что последние два месяца он практически не покидал свою палату и с трудом узнавал родственников и друзей.

27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Маматова на 87-м году жизни.

Маматов является двукратным олимпийским чемпионом в эстафете (1968, 1972) и четырехкратный чемпион мира. На Олимпиаде-1984 в Сараево он занимал пост тренера сборной СССР.

Также Маматов был начальником управления зимних видов спорта Госкомспорта СССР (1985—1987), заместителем председателя Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту (1987—1992) и президентомФедерации биатлона СССР (1989—1992).

Источник: ТАСС
Биатлон
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