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Сегодня, 12:05

Поршнев: «Бе на чемпионате России показывал бы результаты намного лучше, чем мы»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Никита Поршнев, завоевавший три медали на идущем в Ханты-Мансийске чемпионате России, в разговоре с «СЭ» признал, что норвежец Йоханнес Бе сильнее россиян.

— Если бы Бе сейчас вышел на чемпионат России, все бы гонки выиграл?

— С Йоханнесом тяжело совладать, это да. Я на Кубке мира не показывал хороших результатов. Это скорее плохо. Я больше спортсмен Кубка IBU всю жизнь. С Бе тяжело соперничать. Думаю, если бы он здесь был, он бы показывал результаты намного лучше, чем мы.

— Международные соревнования вообще смотришь? Кубок мира, например.

— В этом году как-то не получается. Смотрю наши гонки, у нас много стартов. Обычно гонки там проходят, когда мы на тренировках или когда приходим, но надо отдыхать. В этом году просто наблюдаю за протоколами, в конце, но сами гонки не смотрю.

— Нет такого, что не хочется смотреть, чтобы не сыпать соль на рану?

— Нет, просто я слишком занят в этом году — много стартов плюс тренировки. Не всегда остается время на это, — сказал Поршнев.

Полностью интервью с Никитой Поршневым читайте здесь.

Биатлон
Йоханнес Бе
Никита Поршнев
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