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7 сентября, 14:58

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России состоятся 14 октября

Виктория Кравченко

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что повторные выборы главы СБР пройдут 14 октября в Москве.

«Внеочередная отчетно-выборная Конференция СБР состоится в Москве 14 октября», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

На пост президента организации претендуют действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

23 июня прошел первый круг голосования на выборах главы организации, но ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурову тогда не хватило одного голоса для победы.

Также недавно были приняты поправки в устав СБР. Выборы пройдут по новой процедуре, в соответствии с которой для победы потребуется не 2/3 голосов, а квалифицированное большинство — 50 процентов плюс два голоса.

Источник: https://t.me/Biathlonly/482
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