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Биатлон

11 декабря, 19:38

Халили: «Серохвостов на сегодняшний день недосягаем. Поздравляю его с победой»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал третье место в масс-старте на третьем этапе Кубка России-2022/2023. Победителем гонки стал Даниил Серохвостов.

«Один из самых тяжелых гоночных дней в моей жизни. На этой неделе приходилось бороться с самим собой и я счастлив, что смог сегодня хотя бы добраться до финишной черты. Все еще в ожидании хоть какой-то формы, но я рад за лидера нашей сборной Серохвостова и поздравляю его с победой. На сегодняшний день он недосягаем и восхититься его полетом по дистанции удается только в повторе по телевизору, потому что на трассе он просто не оставляет шансов проехаться с ним хоть немного», — написал Халили в своих соцсетях.

В личном зачете Кубка России на данный момент Халили занимает четвертое место (43 очка), лидирует — Серохвостов (60 очков).

Биатлон
Сборная России по биатлону
Даниил Серохвостов
Карим Халили
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