Васильев: «К сожалению, у руководства СБР нет желания придумывать что-то новое»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил с критикой руководства Союза биатлонистов России (СБР) за нежелание использовать новые форматы соревнований.

«Нам нужно постоянно искать новые пути развития. Особенно в условиях международной изоляции российского спорта, — цитирует Betonmobile Васильева. — Сейчас существует много интересных форматов для проведения биатлонных соревнований. Они могли бы привлечь болельщиков, сделать более зрелищными телевизионные трансляции. Да и самим спортсменам выступать было бы интереснее. К сожалению, у руководства СБР нет особого желания придумывать что-то новое. В последнее время федерация вообще стала очень закрытой. Уверен, что ни к чему хорошему это не приведет».

16 сентября Конгресс Междунaродного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

С 15 по 18 декабря в Уфе пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону.