Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

12 декабря, 15:32

Васильев: «К сожалению, у руководства СБР нет желания придумывать что-то новое»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил с критикой руководства Союза биатлонистов России (СБР) за нежелание использовать новые форматы соревнований.

«Нам нужно постоянно искать новые пути развития. Особенно в условиях международной изоляции российского спорта, — цитирует Betonmobile Васильева. — Сейчас существует много интересных форматов для проведения биатлонных соревнований. Они могли бы привлечь болельщиков, сделать более зрелищными телевизионные трансляции. Да и самим спортсменам выступать было бы интереснее. К сожалению, у руководства СБР нет особого желания придумывать что-то новое. В последнее время федерация вообще стала очень закрытой. Уверен, что ни к чему хорошему это не приведет».

16 сентября Конгресс Междунaродного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

С 15 по 18 декабря в Уфе пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону.

Источник: Betonmobile.ru
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
1
Читайте также
КХЛ уходит с телевидения? Матч звезд не показали на ТВ
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Халили: «Серохвостов на сегодняшний день недосягаем. Поздравляю его с победой»