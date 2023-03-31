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Сегодня, 12:20

Поршнев отказался считать себя MVP чемпионата России по биатлону

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Никита Поршнев в разговоре с «СЭ» не стал называть себя лучшим на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России, несмотря на два золота и серебро в трех гонках.

— Никита, ты MVP этого турнира?

— Да нет. Я таким себя не считаю.

— Ну а кто тогда?

— Гонки еще будут, еще не закончились. Надо добегать остальные старты на хорошем уровне. Если все получится, случится так, что я буду с наибольшим количеством медалей, то... благодарность всем нашим специалистам, моему тренеру личному, который меня подводил к стартам. Все у нас получилось.

Никогда не можешь быть на сто процентов уверен в победе, но я понимаю, что сейчас для меня чемпионат складывается достаточно неплохо. Мы подошли в хорошей форме. Понимаю, что могу составлять конкуренцию, скажем так. Выиграть просто в данный момент в России не получится. Поэтому понимал, что буду навязывать борьбу, главное, что получилось. На стрельбе в Хантах коварный ветер, достаточно сильный. Важна даже не психология, а просто умение совладать с ним. Надо правильно среагировать на поправку, где-то передержать. Это опыт и какое-то везение, — сказал Поршнев «СЭ».

Полностью интервью с Никитой Поршневым читайте здесь

Биатлон
Никита Поршнев
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