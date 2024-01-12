Сборная Свердловской области выиграла женскую командную гонку на чемпионате России в Чайковском

Команда Свердловской области одержала победу в женской гонке на чемпионате России — 2024 по биатлону в Чайковском.

Команду представляли биатлонистки Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева. Спортсменки допустили один промах и преодолели дистанцию за 25.01,7.

Второе место заняла первая команда ХМАО-Югры. Третье место — у сборой ЯНАО.

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.

Командная гонка. Женщины

1. Свердловская область (Казакевич, Н. Шевченко, А. Шевченко, Дербушева) — 25.01,7 (1 промах).

2. ХМАО-Югра 1 (Кудисова, Довгая, Каплина, Носкова) — отставание 2.57,0 секунды (5).