Сборная Свердловской области выиграла женскую командную гонку на чемпионате России в Чайковском

Сегодня, 09:43
Команда Свердловской области одержала победу в женской гонке на чемпионате России — 2024 по биатлону в Чайковском.
Команду представляли биатлонистки Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева. Спортсменки допустили один промах и преодолели дистанцию за 25.01,7.
Второе место заняла первая команда ХМАО-Югры. Третье место — у сборой ЯНАО.
Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.
Командная гонка. Женщины
1. Свердловская область (Казакевич, Н. Шевченко, А. Шевченко, Дербушева) — 25.01,7 (1 промах).
2. ХМАО-Югра 1 (Кудисова, Довгая, Каплина, Носкова) — отставание 2.57,0 секунды (5).