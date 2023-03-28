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Сегодня, 12:37

Шевченко выиграла гонку преследования на чемпионате России-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Биатлонистка Наталия Шевченко стала чемпионкой России-2023 в гонке преследования.

Она преодолела дистанцию в 10 км за 33 минуты 48,7 секунды, допустив 1 промах на четырех огневых рубежах.

Серебро в гонке взяла Екатерина Носкова (+1.05,4; 3 промаха). Бронзу завоевала Виктория Сливко (+1.12,8; 3 промаха).

27 марта бывшая лыжница Шевченко стала чемпионкой России в спринте.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Гонка преследования, женщины, 10 км

1. Наталия Шевченко 33.48,7 (1 промах)

2. Екатерина Носкова +1.05,4 (3)

3. Виктория Сливко +1.12,8 (3)

4. Анастасия Гореева +1.18,4 (3)

5. Лариса Куклина +1.19,8 (2)

6. Анастасия Шевченко +1.33,6 (1)

7. Наталья Гербулова +1.45,6 (1)

8. Анастасия Батманова +1.55,8 (3)

9. Анастасия Егорова +1.57,2 (4)

10. Ирина Казакевич +1.59,0 (3)

11. Полина Шевнина +2.14,1 (2)

12. Екатерина Юрлова-Перхт +2.19,1 (1)

13. Тамара Дербушева +2.49,5 (1)

14. Евгения Буртасова +3.00,5 (3)

15. Ксения Шнейдер +3.12,1 (2)

Биатлон
Виктория Сливко
Екатерина Носкова
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