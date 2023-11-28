Российский биатлон не узнать в гриме. В дебютном прологе главным героем стал проигравший

Александр Поварницын два часа потратил на образ Джокера.

Кубок России. Пролог. Ханты-Мансийск. 100 м

Мужчины. 1. Александр Корнев. 2. Денис Иродов. 3. Евгений Емерхонов

Женщины. 1. Анна Грухвина. 2. Елизавета Каплина. 3. Ирина Казакевич

Пока иностранные биатлонисты на Кубке мира продолжают гоняться в традиционных форматах, стреляющие лыжники из России на Кубке страны развивают шоу-составляющую. И пусть дебютный пролог в Ханты-Мансийске не собрал большого количества зрителей, он все равно получился запоминающимся — дуэльные спринты без винтовок на дистанции 100 метров прошли достаточно динамично и завершились победами Александра Корнева и Анны Грухвиной. Но главным героем данного мероприятия стал, пожалуй, Александр Поварницын, шокировавший болельщиков и даже коллег образом биатлонного Джокера.

Будущее за новыми форматами?

Напомним, что пролог — это, скажем так, инновация Союза биатлонистов России. Восемь таких соревнований в формате лыжного спринта и дуэльной стрельбы у мужчин и женщин пройдут в течение всего сезона перед этапами Кубка страны, чемпионатом России и Спартакиадой сильнейших. Дебют состоялся на стадионе «Югра-Атлетикс», известном по недавнему проведению «Русской классики» под открытом небом Всероссийской хоккейной лиги. Примечательно, что точное время начала пролога определилось только накануне. Состязания стартовали в 17.00 по московскому времени и получились весьма динамичными — они продолжались менее часа.

По регламенту в прологах участвовали по четыре (из восьми) представителя квартета команд — «Дети Александра Пака», «Короли тихого часа», «Чак-Чак Норрис» и «Одной правой». Причем из капитанов выступить решилась только Ирина Казакевич («Одной правой»), а Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Наталья Гербулова предпочли дать шанс партнерам по команде. Впрочем, они, как и остальные пропустившие дебют в Ханты-Мансийске участники, наверняка выступят 5 или 6 декабря в Тюмени, где также запланирована лыжная стометровка. Логинов, кстати, воспринял новые состязания с энтузиазмом, о чем и поведал пресс-службе СБР: «Говорил уже, что очень люблю в нашем виде спорта новшества и считаю, что за этим будущее. Надо пытаться развивать. Надеюсь, это подтолкнет к новым форматам на официальных соревнованиях».

Фото СБР

В стиле комиксов

Трансляция дебютного пролога шла только в официальном сообществе СБР ВКонтакте, но, судя по десяткам тысяч просмотров в режиме онлайн, действительно вызвала интерес среди биатлонных болельщиков. Организаторы постарались сделать все динамично, но, конечно, не хватало заполненных трибун. Зато не обошлось и без довольно массового представительства Дедов Морозов со Снегурочками, хотя до Нового года еще больше месяца. Но, видимо, в СБР решили сделать акцент на праздничном характере мероприятия. Первыми на старт вышли женщины — в четвертьфинале № 1 Кристина Резцова обошла Екатерину Носкову, пробежав стометровку на лыжах из 15 секунд (лучшие мужчины бежали из 13 секунд). Также в полуфиналы вышли Казакевич, Екатерина Каплина и Анна Грухвина.

Когда же пришла очередь мужчин, всех шокировал Поварницын. Причем шок явно испытал и его дуэльный соперник Дмитрий Иванов. Еще бы, ведь когда Поварницын снял капюшон, он предстал в нетривиальном для биатлониста образе — зеленые волосы, белое лицо с подведенными глазами, капа в зубах... Жаль только, что дальше Джокер Александр не прошел, зато явно запомнился.

«Мы решили сделать из этого неплохую шутку. Два часа заняло, спасибо Кире Дюжевой (21-летняя российская биатлонистка. - Прим. «СЭ»), которая согласилась заняться моим образом. Мы заранее прорабатывали с ней небольшую коллаборацию для нашего телеграм-канала записать видео. Но сегодня спринты, и хотелось выйти в этом образе сейчас. Прекрасное представление, нам дали возможность разрядиться. Надеюсь, в будущем из этого сделаем красивое шоу», — рассказал Поварницын во время трансляции.

Помимо Иванова в полуфиналы у мужчин прошли Евгений Емерхонов, Корнев и Денис Иродов. А до финалов добрались Каплина с Грухвиной и Корнев с Иродовым. Конечно, иногда биатлонисты чуть засиживались на старте, но некоторые дуэли получались весьма эффектными, даже с разножкой и падениями в финишном створе. В итоге победы праздновали молодые и резкие Грухвина с Корневым. 24-летней бывшей лыжнице Грухвиной, перешедшей в биатлон только перед этим сезоном, пока без винтовки явно комфортнее. Что же касается 22-летнего Корнева, то он всегда выделялся среди юниоров скоростью на лыжне.

В целом же «первый блин» пролога не вышел комом, несмотря на шероховатости. Даже если прологи просто помогут нашим биатлонистам отвлечься и развлечься, их организация уже кажется оправданной, а если они еще и привлекут интерес публики...