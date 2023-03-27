«Услышала Чайковского — стало обидно». Демурчян о скандале с гимном России на ЧМ и планах на Олимпиаду

Интервью с 18-летней чемпионкой мира по боксу.

Женская сборная по боксу первой среди национальных команд России приняла участие в международном турнире с государственной символикой — в 2023-м. В общекомандном зачете россиянки стали третьими. Особенно порадовала 18-летняя Анастасия Демурчян, которая взяла золото в категории до 70 кг. Спортсменка поговорила с «СЭ» в день прилета из Индии, рассказав о впечатлениях от Дели, своей реакции на включение Первого концерта Чайковского вместо гимна России и о желании поменять весовую категорию, чтобы участвовать в Олимпийских играх в Париже.

«Папа показывал бои Майка Тайсона и Мухаммеда Али»

— После нескольких видов спорта в 12 лет вы пришли на бокс. А что или кто именно натолкнул на выбор такого травмоопасного вида спорта?

— Боксом у меня занимался брат, я привозила его, забирала, ездила с ним на соревнования. Меня это заинтересовало, решила попробовать. После первых турниров поняла, что хочу и дальше тренироваться, развиваться, ставить новые цели, достигать их.

— Не было какого-то кумира в детстве? Может, по телевизору кого-то видели и хотели быть похожей на него, на нее?

— В основном все обсуждали с папой, потому что он тоже боксом занимался. Конечно, он показывали бои Майка Тайсона, Мухаммеда Али. Мне кажется, такой момент был в жизни каждого боксера. Разбирали с ним, смотрели, папа говорил, что нужно так же, что это круто. Благодаря этому все произошло в жизни.

— Ситуация с Федерацией бокса России уникальная: российские спортсмены на международной арене не просто выступают, а выступают с государственной символикой.

— Это так. Надеюсь, что скоро всем видам спорта разрешат выступать под своими гимном и флагом, потому что это большая честь и ответственность, это нужно. То есть приезжать на соревнования, где ты видишь, что другие страны со своей символикой, а ты не можешь ее демонстрировать, это обидно.

— Несколько стран бойкотировали соревнования. Решение скорее политическое и наверняка принималось не спортсменами.

— Конечно.

— По итогу ребята и девушки лишились потенциальных медалей. Каково ваше отношение к этому?

— Честно, не хотела бы это комментировать. Не хочу лезть в политику.

— Но в целом соревнования проходили в комфортной для вас атмосфере?

— Абсолютно все было спокойно и комфортно. Все страны друг к другу относились уважительно, даже в каких-то моментах поддерживали, с кем хорошо общаемся.

— С кем хорошо общались?

— С Белоруссией, Казахстаном, тренеры между собой общались, девочки тоже поддерживали.

Федерация бокса России

«В Индии было некомфортно»

— Вы только сегодня прилетели из Индии, очень колоритной страны. Вас что-то удивило в этой поездке? Удалось посмотреть Дели?

— К сожалению, полностью город мы не смогли посмотреть, не попали на экскурсии. Ездили в основном до зала и обратно, видели город из автобуса. Было немного некомфортно там.

— Почему?

— Очень грязно, мне было жалко людей. Видно, что у людей нет цели в жизни. Жаль, что там такое положение дел.

— Местные боксерши принимали участие в соревнованиях?

— Да, были, но не помню, в каждой ли весовой категории.

— Рефери поднимает вашу руку после боя с Фрэнсис Кей Скотт. Что почувствовали в ту секунду?

— В голове было очень много мыслей, даже не вспомню какие. Сердце колотилось, понимала, что первый шаг мы сделали, тем более во взрослой категории и на международном турнире. Моментами до сих пор не осознаю, что произошло, но я была очень рада. Это круто. Было очень много поздравлений, сообщений. Не вспомню, кому первому ответила. Но первым, кому я позвонила, был папа.

— В момент боя был какой-то переломный момент, когда вы поняли, что шансов у австралийки больше не осталось?

— Нам сказали, что первый раунд был за мной. Но я знала, что нельзя останавливаться, нужно работать. Второй раунд я провела хорошо, понимала, что выигрываю. Третий, само собой, тоже.

Федерация бокса России

«Хочу перейти в другую весовую категорию, чтобы участвовать в Олимпиаде-2024»

— Ошибка с включением концерта Чайковского вместо гимна России. Были мысли, что это произошло умышленно?

— Честно, не задумывалась об этом. Это возможно, но ничего об этом не знаю. В моменте было не особо приятно. Сначала не поняла, что включили не наш гимн, такие эмоции тогда были, не понимала, что происходит. Через пару секунд услышала Чайковского, стало обидно. Зато после все наши болельщики вместе с нами спели гимн, а потом я прошлась по рингу с флагом России. Это даже лучше было, чем награждение.

— Под конец чемпионата произошла еще одна скандальная история — ситуация с алжиркой Иман Халиф с XY-хромосомами. Для людей вне бокса не особо понятно, как такая ситуация вообще могла возникнуть в мировом спорте. Как вы это себе объясняете?

— Для меня это странно, непривычно, что такое происходит. Я за честный спорт, чтобы в женском боксе соревновались женщины, а в мужском — мужчины. Для меня это было непонятно, больше ничего сказать не могу.

— Задумываетесь ли о переходе в профессиональный бокс?

— Нет. Это, конечно, интересно, но я пока по любителям, по олимпийскому боксу. А дальше посмотрим. Вдруг все поменяется в жизни, взбредет в голову попробовать, но пока — олимпийский бокс.

— Чемпионат мира по боксу-2023 был одним из квалификационных турниров к Олимпиаде-2024 в Париже. Планируете ли менять весовую категорию для участия там, если нас допустят?

— Да, у меня неолимпийская весовая категория. Мы с тренером планируем увеличить мой вес и перейти в весовую категорию до 75 кг, чтобы участвовать в Олимпиаде.

— Вы сохраняете надежду на то, что нас пустят на Олимпийские игры в Париже?

— Всегда нужно верить и надеяться, что нас допустят до соревнований с флагом и гимном. Мы надеемся только на лучшее. Мы все равно готовимся, идем к своим целям. В планах это есть.