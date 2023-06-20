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Сегодня, 09:46

Дэвид Бенавидес подерется с Дэвидом Морреллом в октябре-ноябре

Давид Хачатрян
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Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) встретится с регулярным чемпионом WBA Дэвидом Морреллом (9-0) осенью. Об этом сообщил промоутер Бенавидеса Сэмпсон Левкович.

«У нас есть соглашение. Таков план, — добавил Левкович Fight Freaks Unite. — Мы работаем с одной и той же телесетью. Легко заключить соглашение. Я глубоко убежден, что бой будет более конкурентным, чем с Канело Альваресом. Я считаю, что Канело не пройдет и шести раундов с Бенавидесом и с Морреллом».

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Моррелл победил Ямагути Фалькао (24-2) нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
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