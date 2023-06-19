Йеролимпос ушел с поста генсека и главного исполнительного директора IBA

Грек Джордж Йеролимпос покинул пост генерального секретаря и главного исполнительного директора Международной ассоциации бокса (IBA), информирует пресс-служба IBA.

Его место временно занял британец Крис Робертс, который ранее был директором по развитию IBA.

«Продемонстрированное им лидерство, самоотверженность и стратегическое видение делают его идеально подходящим кандидатом для руководства организацией в этот важный период», — отмечается в сообщении пресс-службы.

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате.

IBA добивается аннулирования рекомендации МОК. Вместе с апелляционной жалобой IBA подала срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения.