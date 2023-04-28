Дмитрий Кудряшов: «Понял, что Сэм не встанет, потому что у меня такой кайф по руке был»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал свою победу над американцем Сэмом Шьюмейкером в интервью журналистам после боя.

«Когда выигрываешь в самом начале, всегда начинаются вопросы, — сказал Кудряшов. — Но для меня их нет. Вернулась сила в руки. Появился момент, и я его использовал. Появится ли этот момент в первом или последнем раунде, или его не будет вообще, тут я не Ванга и предсказать не могу. [Шьюмейкер] большой дядька, пару раз увесисто ударил по блоку — я почувствовал и оценил его возможности. [Понял, что] пропускать не рекомендуется.

Нокаут? Был прямой навстречу. Я готовил правый навстречу и левый сбоку. Левый сбоку не потребовался — правый долетел. Тут перчатки олдскульные — почувствовал, как костяшки прилипли. В тот момент, когда он начинал падать, я понял, что он не встанет. У меня такой кайф по руке был» (смеется).

Кудряшов нокаутировал Шьюмейкера уже на 90-й секунде поединка. Бой состоялся 27 апреля на турнире Pravda Boxing.