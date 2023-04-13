Джефф Мейвезер: «Не представляю, как Ломаченко может победить Хейни»

Американский тренер Джефф Мейвезер дал прогноз на поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (28-0) и экс-чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (17-2).

«Я думаю, что Девин Хейни победит. Это та же ситуация, в которой Ломаченко оказался с Теофимо Лопесом. Девин слишком большой для него, а как боксер он даже лучше, чем Теофимо. Я не представляю, как Ломаченко может победить Хейни, потому что Девин большой. Он очень крупный для этой весовой категории.

Забавно, что Ломаченко предположительно является более мастеровитым боксером. Но я думаю, что в этот вечер мастером бокса окажется Девин Хейни», — сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype.

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.