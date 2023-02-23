Флойд Мейвезер назвал главное отличие между ним и другими непобежденными бойцами

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) заявил, что большинство непобежденных чемпионов мира не сталкивались с той оппозицией, с которой сталкивался он.

«Дело не только в моем рекорде 50-0, а в том, кого я победил в этих 50 боях. По крайней мере, 25-26 боев были за звание чемпиона мира. В то время как есть парни, которые провели 200 профессиональных боев, но все равно не смогли победить столько чемпионов мира, сколько победил я в своих 50 боях», — приводит слова Мейвезера Майкл Бенсон в Twitter.

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 февраля, эксклюзивно покажет поединок Мейвезера и 35-летнего британского бойца MMA Аарона Чалмерса.

Турнир состоится в Лондоне на стадионе O2 Arena. Бой будет длиться восемь раундов по две минуты.