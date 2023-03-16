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Сегодня, 13:25

Хасим Рахман: «Усик победит Фьюри, но проиграет Уайлдеру»

Давид Хачатрян
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Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман (50-9) считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) представляет наибольшую опасность для чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Усик обладает арсеналом, который доставит Тайсону проблемы, — сказал Рахман K.O. Artist Sports. — Тайсон любит быть боксером, неуловимым парнем. Ему нравится изматывать этих тяжеловесов. С Усиком он этого делать не сможет. Все будет наоборот. Ему не нужны такие проблемы. Он хочет сохранить свое наследие, и я думаю, что Усик сорвет его планы.
Я думаю, что Усик может победить Тайсона Фьюри, но я также считаю, что он может проиграть Деонтею Уайлдеру. Стили делают бои, и я думаю, что грамотный боксер — это главная угроза для Фьюри. Тайсону Фьюри нужны большие громилы-драчуны».

Фьюри и Усик должны подраться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

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