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Сегодня, 17:13

Константин Цзю поделился мнением о следующем сопернике своего сына

Виктория Кравченко
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал, чего ждет от предстоящего боя своего сына Тимофея против Тони Харрисона.

«Тимофею предстоит поединок 12 марта. Соперник — Тони Харрисон, очень хороший боксер. Это более серьезный вызов для Тима, чем поединок с Терреллом Гаушей. Харрисон — более опытный и бьющий боксер. На этом уровне все опасны. Но я не против, чтобы мой сын выступал с любым соперником. Если он хочет быть чемпионом, он должен драться со всеми», — цитирует Цзю MMA.Metaratings.ru.

Цзю и Харрисон проведут бой 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/konstantin-czyu-ocenil-sleduyushego-sopernika-svoego-syna-224894/
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