Кудухов обвинил Хрюнова в давлении на судей на турнире по боксу в Москве

Российский тяжеловес Виталий Кудухов заявил, что не согласен с решением судей, которые присудили ему поражение в поединке с Басиром Абакаровым.

«Я уверен, что выиграл бой, точно забрал заключительные четыре раунда. После боя предложил команде Абакарова реванш. Его можно было провести в рамках Pravda FC, но понимаю нежелание соперника. Во время поединка с моей стороны было минимум нарушений. Абакаров со своего двухметрового роста постоянно нырял головой вниз. При этом умудрялся предъявлять претензии мне. Он раз 150 получил замечания за опасные движения головой. Но больше всего меня удивило то, что после окончания встречи Виктор Хрюнов вышел на ринг и громко стал высказывать негатив в мой адрес, причем в разговорах с судьями. Это было похоже на давление. Для меня это стало большим сюрпризом, потому что мы всегда хорошо общались. Он был настроен против меня. У Хрюнова был интерес в том, чтобы Басир стал победителем. В итоге оглашение победителя затянулось, и большинством выиграл Абакаров», — приводит Metaratings.ru слова Кудухова.

Бой между Кудуховым и Абакаровым прошел 13 марта в Москве. По итогам шести раундов судьи присудили победу Басиру. Во время поединка с боксеров было снято по одному очку.