0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 16:51

Кудухов обвинил Хрюнова в давлении на судей на турнире по боксу в Москве

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тяжеловес Виталий Кудухов заявил, что не согласен с решением судей, которые присудили ему поражение в поединке с Басиром Абакаровым.

«Я уверен, что выиграл бой, точно забрал заключительные четыре раунда. После боя предложил команде Абакарова реванш. Его можно было провести в рамках Pravda FC, но понимаю нежелание соперника. Во время поединка с моей стороны было минимум нарушений. Абакаров со своего двухметрового роста постоянно нырял головой вниз. При этом умудрялся предъявлять претензии мне. Он раз 150 получил замечания за опасные движения головой. Но больше всего меня удивило то, что после окончания встречи Виктор Хрюнов вышел на ринг и громко стал высказывать негатив в мой адрес, причем в разговорах с судьями. Это было похоже на давление. Для меня это стало большим сюрпризом, потому что мы всегда хорошо общались. Он был настроен против меня. У Хрюнова был интерес в том, чтобы Басир стал победителем. В итоге оглашение победителя затянулось, и большинством выиграл Абакаров», — приводит Metaratings.ru слова Кудухова.

Бой между Кудуховым и Абакаровым прошел 13 марта в Москве. По итогам шести раундов судьи присудили победу Басиру. Во время поединка с боксеров было снято по одному очку.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bokser-kudukhov-obvinil-khryunova-v-davlenii-na-sudei-na-turnire-gde-podralis-monson-i-vardanyan-235435/
Бокс
0
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: видеообзор боя UFC 280
Ян — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 280
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Шульского о его сопернике — «Корявый и неудобный, как Дацик»