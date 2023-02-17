Польша бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за допуска россиян

Польская ассоциация бокса приняла решение бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира из-за участия в них российских и белорусских спортсменов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-президента Польской ассоциации бокса Мацея Демеля для sport.pl.

«Мы приняли постановление, что не будем выступать на соревнованиях, в которых примут участие россияне и белорусы. С тех пор мы не принимали новую резолюцию, поэтому старая остается в силе. Мы последовательны в своих действиях», — заявил функционер.

Ранее от участия в мужском и женском чемпионатах мира отказалась Федерация бокса США и Федерация бокса Великобритании.

Международная федерация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года, несмотря на действующие рекомендации МОК, разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран.

Мужской чемпионат мира пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая, женский — в Дели с 15 по 31 марта.