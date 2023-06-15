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Сегодня, 11:01

Поветкин верит, что Александр Емельяненко возьмется за голову

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский боксер Александр Поветкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Александр Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии.

«Саша — хороший, нормальный парень. Эти не очень хорошие привычки действуют против него. Я думаю, он возьмется за голову и все будет нормально. Верю ли я в то, что это еще возможно? Я на это очень надеюсь. Когда в последний раз с ним созванивались? Давно. Пожелаем ему здоровья, только здоровья», — сказал Поветкин «СЭ» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что Емельяненко в августе может провести бой по правилам ММА против Джеффа Монсона.

Александр Емельяненко
Александр Поветкин
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