Поветкин — о конфликте братьев Емельяненко: «Не надо их между собой стравливать»

Бывший регулярный чемпион мира WBA в супертяжелом весе, бывший временный чемпион WBC россиянин Александр Поветкин отреагировал на конфликт между братьями Емельяненко — Федором и Александром.

«Меня эта фигня немножко подбешивает. Они родные братья, они должны быть всегда вместе. Не надо их стравливать между собой, а то вы стараетесь, я смотрю. Не надо. Я надеюсь, что они будут дружить и будут вместе. И Саша сделает правильные выводы и встанет на правильный путь, перестанет делать то, что его портит. Он хороший парень, но вот это вот [алкоголь] его портит. Это не нужно», — сказал Поветкин.

В начале июня на чемпионате России по ММА в Ханты-Мансийске легендарный Федор Емельяненко признался, что не может ничем помочь брату Александру в борьбе с алкоголизмом.