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Сегодня, 13:57

В Федерации бокса России считают, что МОК наносит удар по всему мировому боксу

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко считает, что МОК наносит удар по всему мировому боксу.

«Такая политика МОК в отношении россиян началась давно. Чтобы сначала они привыкали к мысли что они не принадлежат к какому-то обществу или организации, а потом и своему государству, не имея своих государственных символов.

Узнав о новом решении сессии МОК, мы были не то что удивлены. Нам было непонятно, почему была выбрана именно эта дата. 22 июня для нашей страны день памяти и скорби. Мы не собирали пресс-конференцию потому что у нас есть традиция поминать своих соотечественником. Мы не хотим, чтобы такое повторилось. Так может чиновникам не нравятся наши традиции? Почему выбрана такая дата? Потому что руководитель федерации россиянин? МОК наносит удар по всему мировому боксу», — сказала Кириенко.

22 июня МОК принял решение лишить признания IBA. За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.

Бокс
МОК
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