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Сегодня, 13:57

Валуев: «Федерация бокса была единственным островом справедливости»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на решение МОК отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA).

«Когда поднимается флаг твоей страны и играет гимн это кульминация твоей победы и успеха, а все остальное вторично. Ради этого момента спортсмен готов положить годы, чтобы испытать эти эмоции в минуты торжества. Это очень важно для него и для всех нас. Поддержка страны чувствуется в поднятии флага и звучания гимна.

Положения олимпийской хартии просто были забыты. Федерация бокса была единственным островом справедливости. Западные политики кричат о справедливости и демократии, отказывая в праве российским и белорусским спортсменам. Хотя на их месте может быть любой другой спортсмен.

Мы наблюдаем неприкрытую русофобскую политику против нашей страны. И она отобразилась именно 22 июня. Непризнание российского бокса — это на самом деле признание того, что сделать они ничего не могут», — сказал Валуев.

За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.

Президентом IBA является Умар Кремлев, которые 14 июня заявил, что проблемы организации связаны не с олимпийским движением в целом, а с некоторыми людьми в руководстве МОК. Также глава IBA поставил под сомнение честность и прозрачность работы Международного олимпийского комитета из-за внеочередной сессии организации, которая будет созвана 22 июня для решения вопроса об отзыве признания Международной ассоциации бокса.

Николай Валуев
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