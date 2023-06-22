Журова — об отзыве признания IBA: «Это ждет каждого, кто ослушается МОК»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала корреспонденту «СЭ» решение МОК отозвать признание Международной ассоциации бокса.

«МОК даст право другому уполномоченному органу организовать отборочный турнир на Олимпийские игры-2024 года и будет спокойно развивать бокс, только без нас. Президент федерации, будучи сам из России, дал возможность нашим спортсменам выступать под флагом и гимном вместо нейтрального статуса. Он ослушался МОК, поэтому возникла такая реакция. Чтобы неповадно было. Это «пугалка» для тех, кто попытается сделать нечто подобное, чтобы показать, что это ждет каждого, кто ослушается», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.

Президентом IBA является Умар Кремлев, которые 14 июня заявил, что проблемы организации связаны не с олимпийским движением в целом, а с некоторыми людьми в руководстве МОК. Также глава IBA поставил под сомнение честность и прозрачность работы Международного олимпийского комитета из-за внеочередной сессии организации, которая будет созвана 22 июня для решения вопроса об отзыве признания Международной ассоциации бокса.