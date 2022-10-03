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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 07:31

Артемьев выиграл соревнования по рапиду в турнире «Шахматные звезды»

Сергей Разин
корреспондент

Россиянин Владислав Артемьев стал победителем соревнований по быстрым шахматам в международном турнире «Шахматные звезды», сообщает ТАСС.

При этом в девятой партии белыми фигурами Артемьев сыграл вничью с Сергеем Карякиным. По итогам турнира Артемьев набрал 6,5 очка и занял первое место. По 5,5 очка набрали Теймур Раджабов (Азербайджан), Раунак Садвани (Индия), Владимир Крамник (Россия), у Карякина 5 баллов.

Турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве с 30 сентября и завершится 5 октября. Призовой фонд соревнований составляет 14,3 миллиона рублей. 4-5 октября спортсмены сыграют 18 партий по правилам блица.

Источник: https://tass.ru/sport/15935391
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