Артемьев выиграл соревнования по рапиду в турнире «Шахматные звезды»

Россиянин Владислав Артемьев стал победителем соревнований по быстрым шахматам в международном турнире «Шахматные звезды», сообщает ТАСС.

При этом в девятой партии белыми фигурами Артемьев сыграл вничью с Сергеем Карякиным. По итогам турнира Артемьев набрал 6,5 очка и занял первое место. По 5,5 очка набрали Теймур Раджабов (Азербайджан), Раунак Садвани (Индия), Владимир Крамник (Россия), у Карякина 5 баллов.

Турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве с 30 сентября и завершится 5 октября. Призовой фонд соревнований составляет 14,3 миллиона рублей. 4-5 октября спортсмены сыграют 18 партий по правилам блица.