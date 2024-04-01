Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

1 апреля, 18:41

Поткин: «Хочется, чтобы Непомнящий адаптировался в Турнире претендентов»

Telegram Дзен

Бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин оценил шансы шахматиста в Турнире претендентов.

«Если у Яна все будет складываться удачно, то не будет иметь большого значения очередность встреч. Важнее будет, пожалуй, вопрос акклиматизации. Хочется, чтобы Ян максимально хорошо адаптировался и прошел все испытания спокойно», — приводит слова Поткина RT.

Ян Непомнящий примет участие в Турнире претендентов-2024, который пройдет в Торонто (Канада) с 2 по 25 апреля 2024 года. Всего в нем поучаствуют 8 шахматистов.

Источник: RT
Шахматы
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса
«Каждый тренер должен оставить след в душе ребенка». Сергей Овчинников — о тренерстве, Семине, Черчесове, Романцеве и главном конкуренте
Путин поручил опережающими темпами повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий остался седьмым в новой версии мирового рейтинга ФИДЕ

Поткин: «Чемпион мира не обязательно сильнейший шахматист на данный момент»