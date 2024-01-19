Чемпионка мира Боднарук назвала шахматистку, которая ее вдохновляет

Чемпионка мира по рапиду-2023 Анастасия Боднарук в интервью «СЭ» назвала свою самую яркую победу над мужчиной-гроссмейстером.

— Вы говорили, что Магнус Карлсен для вас живая легенда. А кого-то из девушек вы бы могли назвать примером для подражания?

— Выделю Юдит Полгар. Своим примером она вдохновляет и показывает, что, в принципе, женщины могут на равных или практически на равных играть с топовыми мужчинами-гроссмейстерами.

— В своей карьере вы сыграли много открытых турниров. Какой из них самый запоминающийся?

— Первым на ум приходит Мемориал Чигорина в Петербурге. Там состоялась известная партия, когда я обыграла венгерского гроссмейстера Золтана Алмаши, у которого тогда был рейтинг 2700. Примечательная победа. Несколько раз выигрывала Moscow Open, где собирались очень плотные составы.

— Кому-то посвящаете победу в Самарканде?

— Своей семье, а если еще более конкретно — отцу. В прошлом году у него был юбилей (70 лет), и он самый важный человек в моей шахматной карьере. Папа рано научил меня играть в шахматы. Уже в три года я понимала правила игры. И занимался все детство, вложил много сил в мое становление.

Ранее Боднарук рассказала, что испытывала проблемы со сном на минувшем чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходил в Самарканде.