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Сегодня, 17:24

Дворкович о ничьей в первой партии матча Непомнящий — Лижэнь: «Вся борьба впереди»

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» подвел итоги первой партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

«Ян получил небольшой перевес, но решающих продолжений не нашлось. Вся борьба впереди. У Яна был шанс, но так бывает — решающего продолжения не нашлось. А Дин к концу партии собрался и нашел точные ходы», — сказал Дворкович «СЭ».

Вторая партия матча Непомнящий — Лижэнь состоится в понедельник, 10 апреля. Китаец будет играть белыми фигурами.

Аркадий Дворкович
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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