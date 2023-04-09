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Сегодня, 17:07

В ФШР объяснили ничью Непомнящего в первой партии за шахматную корону: «Чудеса изворотливости Лижэня»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью россиянина Яна Непомнящего и китайца Дина Лижэня в первой партии матча мировую шахматную корону в Астане — 0,5-0,5.

«Жаль, что Ян не выиграл. Не то чтобы это упущенная победа. Нельзя так говорить. Просто в матчах такого уровня, накала, тот большой плюсик, казалось, был. Нужно детально смотреть. Может, были мнимые, ложные оценки. Но внешне, по крайней мере, с первого до последнего хода казалось, что Ян нигде хуже не стоял. Наверное, как раз под цейтнот, где-то в районе 36 хода все же имел определенные шансы. Но это чудеса изворотливости Лижэня. На то они и есть второй и третий номер», — сказал Ткачев «СЭ».

Гроссмейстеры согласились на ничью на 49-м ходу.

Вторая партия состоится в понедельник, 10 апреля, белыми фигурами будет играть Дин Лижэнь.

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