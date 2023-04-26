Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:34

Дворкович связал поражение Непомнящего со стрессом

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович прокомментировал поражение россиянина Яна Непомнящего в 12-й партии матча с китайцем Дин Лижэнем за мировую шахматную корону.

«Поражение Яна — это был стресс. Это волнение не перебороть, оно всегда есть. Всегда есть напряжение, всегда есть ответственность. Ян вышел на эту партию с пониманием, что матч может почти закончиться, если бы он выиграл. И ведь шанс на победу был. В этот момент напряжение стало настолько высоким, что появились неточности», — приводит Sport24 слова Дворковича.

После этой встречи счет в поединке стал равный — 6-6. Победу гарантируют 7,5 очка. Предпоследняя, 13-я партия матча, состоится в четверг, 27 апреля.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-04-26-dvorkovich-porazheniye-nepomnyashchego-eto-byl-stress-i-ved-shans-na-pobedu-byl
Шахматы
Аркадий Дворкович
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
8
0
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
Минобороны РФ подтвердило крушение истребителя МиГ-31 в Мурманской области
Ребенок в Подмосковье случайно выстрелил себе в лоб из пистолета
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Дворкович сравнил матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем с легендарным финалом ЛЧ
Непомнящий объяснил свое поражение в 12-й партии матча за шахматную корону
«Непомнящий проигрывает важнейшую партию, в Астане все начинается сначала». Мнение Санана Сигюрова
Дворкович оценил шансы на тай-брейк в матче за мировую шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем
Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий
Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий объяснил свое поражение в 12-й партии матча за шахматную корону

Дворкович сравнил матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем с легендарным финалом ЛЧ