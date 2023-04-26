Непомнящий объяснил свое поражение в 12-й партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в 12-й партии матча на первенстве мира с китайцем Дин Лижэнем, который проходит в Астане.

«Проиграть потенциально выигранную позицию — это не лучшее ощущение. У меня был вариант упростить позицию, но я зачем-то решил пойти на форсированное продолжение с осложнениями. Там начинался настоящий хаос, но я решил, что все в порядке. Моя позиция в какой-то момент выглядела выигрышной. Но даже если ты побеждаешь, то должен быть точен до конца. И сегодня я явно был недостаточно точен», — сказал Непомнящий.

Предпоследняя, 13-я партия матча, состоится в четверг, 27 апреля.