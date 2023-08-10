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Сегодня, 15:43

Шипов считает, что шахматист Карлсен стал вести себя непрофессионально

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал нарушать спортивный режим и вести себя непрофессионально, что отражается на его результатах.

«Поражение Магнуса Карлсена всегда является большим событием в шахматном мире. Партия у него была качественная, плотная, равная, но в какой-то момент он потерял концентрацию, потерял пешку, а потом соперник не оставил ему шансов. Похоже, даже на турнире Магнус не соблюдает режим. Он на досуге играет в блиц, когда надо отдыхать и готовиться к дебюту в следующей партии, поэтому где-то уже не хватает энергии, он делает ошибки, которые выливаются в якобы случайные поражения. Я считаю, это непрофессиональное поведение, все эти процессы имеют накопительный эффект, организм копит усталость, напряжение, и это оборачивается потом неприятностями. Конечно, у него есть весомые шансы выбраться, но также велика вероятность бесславно покинуть турнир», — приводит слова Шипова ТАСС.

9 августа Карлсен черными фигурами проиграл представителю Германии Винсенту Кеймеру в первой партии четвертого круга Кубка мира.

Вторые партии четвертого круга пройдут 10 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/18483247
Шахматы
Магнус Карлсен
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