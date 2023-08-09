Шипов считает, что участие Костенюк в турнире претенденток находится под угрозой

Международный гроссмейстер Сергей Шипов отреагировал на поражение 12-й чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк в третьем круге Кубка мира в Баку.

«Меня очень удивило поражение Костенюк, и даже не факт проигрыша, а как зрело сыграла сербская шахматистка, которую раньше особо не замечали. Думаю, она не будет подарком для Полины Шуваловой. Что касается Костенюк, то после этого проигрыша ее участие в турнире претенденток находится под угрозой, так как у нее осталась одна возможность отобраться — через «Большую швейцарку», а это будет сделать очень непросто. Что касается дальнейшего участия россиян, пробившихся в четвертый круг, им не достались непобедимые чемпионы мира, а значит, шансы выйти дальше есть у всех», — приводит ТАСС слова Шипова.

В третьем круге Кубка мира по шахматам среди женщин Костенюк проиграла представительнице Сербии Теодоре Иньяц.