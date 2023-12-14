Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:50

Шувалова описала шахматный бум в Индии

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Призер чемпионата мира по блицу, победительница командного чемпионата мира Полина Шувалова в интервью «СЭ» объяснила, почему шахматы так популярны в Индии.

— В последние годы вы неоднократно играли в Индии. Там чувствуется шахматный бум?

— Да, невероятный. Любители нашей игры ведут себя как футбольные фанаты. Хватают за руки, просят автографы, делают огромное количество фотографий. Что-то похожее я наблюдала недавно в Казахстане, где в стране тоже серьезный подъем шахмат.

В Индии шахматы очень популярны. Для многих это является мощным социальным лифтом. Став гроссмейстером, ты можешь выбиться в люди. Это стремление ощущается. И ребята молодцы. Их последние результаты впечатляют. Не только у мужчин, но и у женщин. Надеюсь, что у нас будет что-то подобное.

— В Индии есть несколько шахматных блогеров с миллионной аудиторией. У нас шахматы больше нишевый вид спорта. Следите за какими-то каналами, стримерами?

— Мне очень нравится Levitov Chess. На нем можно бесплатно посмотреть очень много крутого контента. Интервью, обзоры, лекции по тактике. Для меня это главный шахматный канал. Еще люблю послушать подкаст C-Squared Фабиано Каруаны. В нем ребята всегда поднимают интересные, актуальные темы. Хотя гостей хотелось бы более разнообразных, в основном там американские шахматисты.

Полина Шувалова. «В Индии любители шахмат ведут себя как футбольные фанаты». Интервью Полины Шуваловой

Шахматы
0
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
«Итоги года с Владимиром Путиным». Видеотрансляция
В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Шувалова — о Ниманне: «Многие его действия — антиреклама шахмат»