«Дин может проиграть матч Гукешу в одни ворота». Колонка Валентины Гуниной

Двукратная чемпионка мира по блицу — о причинах успеха 17-летнего индийца в Торонто и проблемах 17-го чемпиона мира.

Пятикратная чемпионка России, первая в истории трехкратная чемпионка Европы в личном зачете, двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина в своей колонке для «СЭ» подводит итоги турниров претендентов/претенденток, завершившихся в Торонто в ночь с воскресенья на понедельник. Также титулованная шахматистка дает прогноз на матч за корону, в котором Дин Лижэну будет будет противостоять Гукеш Доммараджу.

С одной стороны, приятно, что мой прогноз сбылся и победителем турнира-2024 стал Гукеш. С другой, обидно за Яна Непомнящего, который лидировал почти всю дистанцию, вышел в единоличные лидеры в 11-м туре, но не удержался на вершине. Скажу так: наверное, чтобы выиграть турнир претендентов, надо сделать что-то особенное. В Екатеринбурге Ян начал с победы над Анишем Гири, был на голову выше всех после рестарта через год (турнир откладывался из-за пандемии. — Прим. «СЭ»). В 2022 году в Мадриде он закончил первый круг с показателем «+4», ошеломив своих конкурентов. В Торонто сделать это сверхусилие не получилось. В последних трех турах надо было одержать одну победу. Об этом легко говорить из Москвы, выиграть же на практике у игроков примерно такого же класса — сверхсложная задача. Не сложилось, это был не турнира Яна.

Да и по теории вероятности одержать итоговую победу было катастрофически сложно. Три раза никому в истории не удавалось выиграть претендентский.

Хотя, на мой взгляд, Непомнящий — самый талантливый игрок своего поколения и заслужил стать чемпионом мира. Но он постоянно борется сам с собой. Говорила ему это лично. Если бы Ян занимался с сильным спортивным психологом, то, вероятно, добился бы большего. Но, как мы знаем, чужая душа потемки...

Фабиано Каруана и Ян Непомнящий. Фото FIDE

Еще я ставила на Вайшали. Многие по ходу турнира говорили мне, что я сделала неправильный выбор, но посмотрите, как представительница Индии накатила на финише. Выиграла пять партий подряд. Если бы турнир был подлиннее, то не исключаю, что она бы обошла Тань Чжунъи. Хотя китаянка, конечно, молодец. Провела очень ровный и стабильный турнир. Не дергалась, реализовала почти все свои шансы. Без доли везения не обошлось (особенно в партии с Екатериной Лагно), но без этого никак.

А вот с Хикару я не угадала. Говорила, что Накамура настроен делать шоу и вряд ли будет конкурентоспособен, в связи с тем что редко играет в классику. Но американец доказал обратное. Провел практически образцовый второй круг. Вплоть до последнего тура рассчитывал на победу.

Но Гукеш как будто вообще не нервничал в последнем туре с Хикару, сделав относительно легкую ничью черными. Как можно это объяснить? Мне кажется, тут две причины. Первое — это возраст. Такое ощущение, что, по-хорошему, ему все по барабану. Гукеш не испытывает давления. Понимая, что это не последний турнир претендентов в его карьере. В случае неудачи будут еще шансы. А пока буду наслаждаться процессом.

Их не «колбасит». Помню, как тот же Рамешбабу Прагнанандха начал играть с сильными гроссмейстерами в 14 лет и вообще не тушевался. В среде шахматистов есть такая шутка: в кого из молодых индийцев ни ткни пальцем, все они в будущем будут приличными шахматистами. Отсюда второй вывод: они постоянно проводят совместные сборы.

Условно, приглашают на них Владимира Крамника или Бориса Гельфанда и занимаются все вместе. Группой из десяти человек, включая всю элиту (Гукеша, Прагга, Эригайси). Они считают, что это правильный подход и он работает. Честно, не представляю, чтобы Ян сейчас работал в группе, а не индивидуально. Впрочем, как и другие наши сильные игроки-мужчины. У нас это почему-то не принято.

Хикару Накамура и Гукеш Доммараджу. Фото FIDE

Теперь Гукешу играть матч на первенство мира с Дин Лижэнем. Тут у меня несколько соображений. Уверена, что Дин, несмотря ни на что, сыграет этот матч. В Китае ему просто не дадут без борьбы отказаться от короны. Лижэню создадут отличные условия, дадут сильнейших секундантов и тренеров.

У 17-го чемпиона мира будет суперподготовка, но если он сам не будет готов, то проиграет представителю Индии в одни ворота. После завоевания титула в Астане Дин перестал играть на топ-уровне и выглядит бледной тенью самого себя. После матча он долго не играл, потом признавался в проблемах психологического характера. Вышел на несколько турниров, но лучше бы этого не делал. За его игрой в Вейк-ан-Зее-2024 и на недавнем турнире по шахматам Фишера в Германии было тяжело наблюдать.

Видно, что ему очень нелегко дается бремя быть чемпионом мира. Не каждый готов это выдержать.

Валентина Гунина благодарит ДоброFON за поддержку в этом году.