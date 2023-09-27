Непомнящий выиграл крутой турнир в Амстердаме. Обошел Свидлера и двух чемпионов мира

Ян поднялся на третье место в лайв-рейтинге по рапиду — выше только Лижэнь и Карлсен.

В Амстердаме завершился Levitov Chess Week 2023, представительный турнир, организованный бывшим исполнительным директором Федерации шахмат России, основателем популярного шахматного YouTube-канала Ильей Левитовым. В столице Нидерландов российский бизнесмен собрал 10 элитных шахматистов, которые сыграли между собой в два круга в рапид. Итоговая победа досталась Яну Непомнящему, который провалил первый игровой день, но в оставшихся трех играл на каком-то запредельном уровне. Реальную конкуренцию ему составлял Петр Свидлер, но в последний день обладатель Кубка мира-2011 потерпел три поражения подряд. Этого хватило, чтобы поделить второе место с Левоном Ароняном. Топ-5 замкнули Виши Ананд и Даниил Дубов, а вот у Владимира Крамника турнир совсем не получился. 14-й чемпион мира одержал всего одну победу в 18 турах.

Приглашение Ниманна

В 2019 году Илья Левитов провел первый личный шахматный турнир Levitov Chess Week в Амстердаме. Тогда в нем сыграли Ян Непомнящий, Владимир Крамник, Виши Ананд, Борис Гельфанд, Александр Грищук, Петр Свидлер, Аниш Гири и Евгений Бареев. Победу одержал Непомнящий, а по итогам турнира был снят фильм Chess Pride, который поучаствовал в нескольких кинофестивалях документального кино.

Положительная реакция на Chess Pride вдохновила Левитова на создание просветительского проекта Levitov Chess, который за три года существования стал одним из самых популярных каналов шахматного YouTube. На нем знакомят зрителей с шахматной историей, чемпионами мира, закулисьем этого вида спорта, а также радует регулярными интервью и трансляциями. Начиная от стримов титульного вторника на Chess.com от Александра Шиманова, и заканчивая трансляцией матча за корону между Дин Лижэнем и Непомнящим. Все партии противостояния российского и китайского шахматиста в Астане комментировал Свидлер, а также выходившие в эфир Крамник, Грищук и Евгений Томашевский.

Спустя четыре года Левитов решил провести второй турнир по быстрым шахматам в Амстердаме. К шести участникам первого Levitov Chess Week (Гельфанд, Ананд, Крамник, Свидлер, Грищук, Непомнящий) добавились Левон Аронян, Уэсли Со, Шахрияр Мамедьяров и Даниил Дубов. Великолепный состав участников, которые в этот раз боролись не только за крупный призовой фонд, но и за рейтинговые очки.

К турниру было бы еще больше внимания, если бы в нем появился 11-й участник. Речь про скандального известного американца Ханса Ниманна. В середине сентября на Chess.com Крамник принял вызов от Ниманна. Сыграли одну партию, которая показалась россиянину странной. Во второй экс-чемпион мира подставился под мат в два хода, Ниманн в ответ сдался. Крамник записал видео с некими вопросами в сторону Ханса.

Ханс в ответ сказал: «Владимир, если есть вопросы, то, пожалуйста, готов прибыть куда угодно, вы меня потестите, потренируете и можете потом сказать, что думаете о моем интересном стиле». Через несколько дней Крамник и Левитов пригласили Ханса поиграть в Амстердаме. «Сначала Ниманн несколько дней игнорировал Крамника, потом пришел ответ, что он играет на чемпионате мира U-20, поэтому, к сожалению, приехать не сможет. Выводы делайте сами», — рассказал Александр Шиманов.

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стабильность Свидлера

Впрочем, и без «уникального стиля» Ниманна в Амстердаме было на кого посмотреть. Четыре игровых дня подарили нам не только огромное количество красивых атак и обидных упущений, но и двух лидеров, которые до последнего тура боролись за первое место. Свидлер очень ровно прошел первые три игровых дня (9,5 очка), одержав шесть побед и потерпев всего одно поражение в 14 партиях. Столько же баллов имел Непомнящий, который очень неудачно начал защиту титула. В пяти стартовых партиях Ян потерпел три поражения (от Ароняна, Ананда и Со). Зато потом 33-летнего россиянина было уже не остановить. Во второй день он выиграл четыре партии из четырех, в третий набрал 3,5 очка из 5, в четвертый — 3/4.

Поражение Непомнящего от Дубова в последний игровой день, пожалуй, главный хайлайт всего турнира. Даниил прекрасно разыграл дебют, получив к 11 ходу абсолютно выигранную позицию. А на 16-м ходе пешка белых уже прошла в ферзи — не каждый день такое увидишь на профессиональном уровне. После этого чемпион мира по рапиду 2018 года находил сильнейшие продолжения, в итоге выиграв партию на 24-м ходу. В целом Дубов провел не самый ровный турнир. У него были великолепные партии, но были и дуэли, которые у 27-летнего россиянина совсем не задались. Например, против Со и Ананда. Так что пятое место — вполне закономерный результат.

Тем не менее он внес свой вклад в чемпионскую интригу. После победы Даниила над Непо за три тура до конца в лидеры вышел Свидлер. Но затем Петр потерпел два поражения подряд. И перед последним туром Ян был впереди на очко. Чтобы случился дележ первого места, Свидлер должен был обыграть черными Мамедьярова, а Непомнящий также черным цветом проиграть Крамнику.

Но этот сценарий не реализовался. Крамник захватил инициативу, но допустил серьезный зевок. Ян получил выигрышный ладейный эндшпиль и довел партию до победы. Таким образом, Непо набрал 12,5 очка, одержав 11 побед. Благодаря такому феноменальному результату Ян прибавил 23,5 очка в рапид-рейтинге (2789). Больше теперь только у Магнуса Карлсена (2818) и Дин Лижэня (2830).

Свидлер в свою очередь проиграл в последнем туре Шахрияру. Третье поражение подряд, но очкового запаса хватило на то, чтобы поделить второе место с Ароняном. Левон одержал несколько запоминающихся побед и потерпел меньше всего поражений наряду с Даниилом Дубовым (по три). Но нестабильная игра в третий и четвертый день не позволила одному из самых ярких шахматистов последних 20 лет бороться за победу.

Сильно расстроило выступление Грищука, который стал только восьмым (позади остались Гельфанд и Крамник). Этот результат неожиданный, учитывая, что совсем недавно Александр очень достойно выступил на элитном турнире Tata Steel Chess в индийской Калькутте. В рапиде россиянин финишировал четвертым, уступив бронзу по дополнительным показателям (победу с отрывом одержал Максим Вашье-Лаграв), а в блице занял чистое первое место, потерпев лишь одно поражение за восемнадцать туров. На очко от Грищука отстали «молодые таланты» Абдусатторов и Прагнанадха, еще на пол-очка — Эригайси.