«В голове Яна сейчас происходит катастрофа, он себя проклинает». Мнение тренера сборной России

Сергей Рублевский — о причинах поражения Непомнящего в Астане и тактике игроков в матче за шахматную корону.

Ян Непомнящий, к огромному сожалению, не смог вернуть шахматную корону в Россию. На тай-брейке чемпионского матча в Астане россиянин уступил китайцу Дин Лижэню. Таким образом, Владимир Крамник по-прежнему остается нашим последним чемпионом мира. Этот титул Владимир Борисович смог завоевать в знаменитом объединительном матче 2006 года, когда на тай-брейке он победил болгарина Веселина Топалова. К матчу в Элисте Крамнику помогал готовиться Сергей Рублевский, который комментировал матч Непомнящий — Лижэнь. После окончания трансляции тренер сборной России ответил на вопросы «СЭ».

Непомнящий больше заслужил шахматную корону

— В чем главная причина поражения Непомнящего?

— Начну немного издалека. Ян получил мощнейший опыт, когда проиграл Магнусу Карлсену в Дубае-2021. То поражение ему очень многое дало. Он немолодой шахматист, но за последние пару лет сделал очень качественный рывок. Возмужал, стал играть без срывов, которые были присущи ему на предыдущих этапах карьеры. Благодаря наработкам к матчу в Дубае он сврехуверенно выиграл турнир претендентов-2022. В Мадриде был выше остальных претендентов на две головы. Важно, что Ян создал команду, которая на него регулярно работает. Какие-то мелкие рокировки делает, но костяк людей остается. Думаю, Ян назовет их имена.

Дебютная подготовка была идеально подобран под него. Он доминировал на протяжении всего матча в Астане, но сделать решающий шаг не получилось. Минимум дважды был в нескольких ходах от короны в основное время. К сожалению, это вопрос нервов. Психологическая неустойчивость немного его подвела.

— Как думаете, что случилось с ним в концовке тай-брейка?

— В последней партии он делал неадекватные ходы для шахматиста такого уровня. Слишком хотел выиграть. Честно говоря, уверен, что если бы он закончил четвертую партию в рапид вничью, а у него были все шансы на это, то в блице Ян бы додавил Дина. Но почему-то Непомнящий решил, что эту позицию надо выиграть кровь из носу. Хотя материал, который оставался на доске, не позволял на это рассчитывать. Перегнул палку, нервы сдали.

— Дин же во многом попал на этот матч случайно. От этого вдвойне обидно переживать поражение Яна?

— Действительно, сложилось много обстоятельств, чтобы Дин оказался в Астане. Во многие из них до сих пор сложно поверить. Непомнящий же был на пике и больше заслужил эту победу. Я в этом уверен. На мой взгляд, как шахматист, Ян крупнее Дина. И этот матч не изменил мое мнение.

Ян Непомнящий. Фото Reuters

Без Яна невозможно представить сборную России

— Вице-чемпион России Санан Сюгиров сказал, что удивлен тем, насколько изменился стиль Лижэня. Он даже больше атаковал в этом матче, чем Непомнящий. Это настолько сильное влияние секунданта Рихарда Раппорта?

— Все-таки секундант — это не совсем тренер, с которым ты постоянно занимаешься. Плюс в таком возрасте вряд ли такой шахматист, как Раппорт (хороший, но не блестящий), может коренным образом перестроить игру претендента на корону. Может поделиться дебютными идеями, но не поменять игру. Стилистические особенности небезграничны. При прочих равных, когда есть два равноценных хода, ты руководствуешься своим стилем. Когда ход единственный, то ты должен его делать. Этому не научить.

Еще я бы не сказал, что у Лижэня была какая-та блестящая дебютная подготовка. Повторюсь, у Яна она была посильнее. Китаец каждый раз искал пятый угол в «испанке». При этом это были две разные концепции. Ян бил в одну точку, Дин каждый раз менял дебют. Что-то похожее было и в Элисте, когда я помогал Крамнику в матче с Топаловым. Веселин постоянно пытался удивить в дебюте, Володя с какого-то момента начал просто бить в одну точку.

— Тот эпичный матч в Элисте тоже закончился тай-брейком. Примерно одинаково нервничали тогда и сейчас?

— Там я был непосредственный участник матча, но могу сказать, что секундант и близко не переживает того, что переживает игрок. А комментатор и близко не переживает того, что переживает секундант. Как минимум надо делить на пять.

— Сложно представить, что сейчас переживает Ян?

— Вероятно, он проклинает себя за то, что зевнул с5 с4 с идеей перекрытия ферзь d3. Думал, что пешка дойдет до h5. Иначе бы делал ничью. В голове Яна сейчас происходит катастрофа. Даже предполагать не хочу.

— Немпомнящий заявил, что продолжит карьеру. Можно ли ждать от него новых подвигов?

— Возраст такой, когда можно продолжать хорошо играть, но добавить сложно. По себе знаю. У меня после 32 лет память стала резко ухудшаться. А поскольку компьютер участвует в анализе, ты должен запоминать огромный массив информации. Чисто механически. Год за годом делать это становится все труднее и труднее.

— Он может восстановиться?

— Ян — лидер российских шахмат. Он действительно превосходит всех остальных. В любом случае он нужен. Сборная рано или поздно заиграет на международных турнирах, и без него представить нашу команду невозможно. Он должен восстановиться.