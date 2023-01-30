Карякин вырвал победу на «Шахматных звездах»-2023. Фантастическая развязка в Москве

Все решилось в заключительном туре в блице.

Турнир «Шахматные звезды»-2023, который проходил в московском Vegas City Hall, подарил любителям шахмат очень закрученную интригу. До последнего тура в блице на победу в общем зачете претендовало сразу три гроссмейстера — прошлогодний победитель Владислав Артемьев, а также признанные мастера быстрых шахмат Александр Грищук и Сергей Карякин.

Артемьеву, чтобы сохранить шансы на победу, необходимо было обыграть лидирующего Грищука черными. В итоге молодой талант рискнул, но уступил трехкратному чемпиону мира по блицу. Карякин же в последней партии выиграл у Екатерины Лагно, сравнявшись по очкам с Артемьевым, но обойдя его в борьбе за второе место по дополнительным показателям. Таким образом, Карякин стал победителем турнира, заняв два вторых места (организаторы суммировали результаты рапида и блица), у Грищука четвертое место в быстрые шахматы и победа в блице, у Артемьева два третьих места. И это только четвертое место. Такое же количество баллов набрал Раунак Садхвани (первое место в рапиде и пятое в блице), но результат в быстрые шахматы всегда оценивается выше.

Сергей Карякин. Дмитрий Каратаев/ «Известия»

Ответ Карякина

Оба турнира «Шахматные звезды» с участием элитных гроссмейстеров получились на загляденье. В быстрые шахматы, как и в прошлом году, лидерство захватил Садхвани. И если осенью 2022-го в заключительный день один из самых талантливых гроссмейстеров мира допустил пару зевков, упустив победу, то в этот раз он действовал безошибочно. А красивые победы над Артемьевым и Теймуром Раджабовым позволили ему занять первое место в рапиде. Карякин и Артемьев отстали на пол-очка, но по дополнительным показателям Сергей занял второе место. Грищук финишировал четвертым.

Зато Александру, заменившему в этот раз 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, удалось взять полноценный реванш в любимый блиц. Грищук играл на одном дыхании, выигрывая одну партию за другой. Положительный баланс с 39-летним гроссмейстером получил только Санан Сигюров (кстати, в итоге сыгравший неудачно), обыгравший ветерана белыми и сыгравший вничью черными.

При этом до последнего Грищука преследовал Владислав Артемьев. Действующий чемпион России по блицу еще раз продемонстрировал выдающуюся стабильность (был одним из лучших среди россиян на ЧМ-2023 по быстрым шахматам в Алма-Ате). А вот Садхвани не смог удержать позиции после промежуточного успеха. В первый игровой день в блиц он набрал всего три очка, хуже показатели были только у Александры Горячкиной и Бибисары Асабуевой. Да, во второй день Раунак, как и обещал, был максимально эффективен, но побороться за итоговую победу уже не получилось.

За два тура до конца Грищук обыграл Садхвани, но Артемьев ответил победой над Франсиско Вальехо. Карякин, в свою очередь, сыграл вничью с Асабуевой (кстати, представительница Казахстана обыграла Сергея в рапиде) и потерял шансы на победу в блице. В следующем туре Грищук дожал Раджабова белыми, а Артемьев не смог обыграть Садхвани, отстав от лидера на пол-очка. Карякин, в свою очередь, выиграл у Сигюрова.

Таким образом, перед последним туром у Грищука было 13 очков, у Артемьева — 12,5, у Карякина — 11,5. В итоге последний тур сложился в пользу Карякина. Грищук обыграл Артемьева, а Карякин выиграл у Лагно. Это позволило ему сравняться по очкам с Артемьевым, но вновь обойти 24-летнего уроженца Омска по дополнительным показателям.

«Если честно, это мой ответ тем людям, которые говорят, что я закончил как шахматист и сконцентрировался на политике, — отметил «СЭ» Сергей Карякин. — Это не так. Я выиграл в турнире с очень представительным составом. В прошлом году был вторым, в этом хотел выиграть. Рад, что у меня получилось, хотя повторюсь, что конкуренция была великолепной. В первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов турнира и свою супругу Галию, которая всегда поддерживает меня».

Александр Грищук. Владимир Барский

Лагно обходит мужчин

Из девушек сильнее всего сыграла Екатерина Лагно, выиграв мини-турнир у Горячкиной и Асабуевой. Трехкратная чемпионка мира заняла пятое место в рапиде и шестое в общем зачете. В том числе обойдя двух мужчин — Вальехо и Сигюрова.

«В целом мне понравилось играть, но турнир был очень сложный, — подчеркнула «СЭ» Екатерина Лагно. — Если в рапид у меня действительно получалось неплохо, то в блиц сыграла слабо. Особенно в последний день. Чувствовала усталость, не видела клетки. Девушкам тяжело играть в таком представительном открытом турнире. Хочу поздравить Сергея Карякина с победой и Александра Грищука с успехом в блице».

Лагно и Грищук — семейная пара, поэтому друг с другом они решили не играть. В рапиде и двух партиях в блице между ними была зафиксирована ничья. Грищук же в итоге стал вторым, показав один из лучших своих перформансов за последние три года.

«Конечно, мне было приятно победить в блиц, это мой любимый формат, — подчеркнул «СЭ» Александр Грищук. — У меня все здорово складывалось, но несмотря на это, победа досталась только в последнем туре. Влад Артемьев вписался как пиявка и не отпускал до конца. Он большой молодец, один из лучших блицоров в мире. Доволен ли я итогами? Если бы занял первое место в общем зачете, то был бы еще довольнее. Но в целом получил большое удовольствие, особенно от организации турнира. Такое бывает нечасто».

Отметим, что все гроссмейстеры отметили высокую организацию турнира. «Если честно, то это лучший турнир, в котором я принимал участие, — сказал «СЭ» Франсиско Вальехо. — Хотя опыт, как вы понимаете, у меня большой (испанский гроссмейстер долгое время стоял в топ-10, не раз играя во всех супертурнирах. — Прим. «СЭ»). Прекрасная церемония открытия, великолепный игровой зал, много болельщиков и юных шахматистов. Это было потрясающе. Если меня в третий раз позовут на «Шахматные звезды», то я обязательно соглашусь».

Призовой фонд турнира составил 15 миллионов рублей. Параллельно с выдающимися гроссмейстерами в «Шахматных звездах» прошел и крупный детский турнир, в котором принимали участие 100 юных участников.