Карлсен и Ниманн вновь могут сойтись за шахматной доской. Ждем нового скандала от норвежца?

Турнир по быстрым шахматам в Алма-Ате в конце декабря получил дополнительную интригу.

На этой неделе закончился прием заявок на чемпионат мира по рапиду и блицу, который в этом году примет Алма-Ата с 25 по 31 декабря. Традиционно в этих соревнованиях принимают участие сильнейшие шахматисты мира. До крупнейшего мегаполиса Казахстана в этом году доедут чемпион мира Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Хикару Накамура, Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв, Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедьяров, Александр Грищук, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Тань Чжунъи... Впрочем, шахматную общественность больше всего беспокоит присутствие в списках Ханса Ниманна. Американский гроссмейстер, подавший иск против Карлсена и Ко на 100 миллионов долларов, может сгенерировать еще один мощный скандал. Эксперты задаются вопросом, как Магнус отреагирует, если в одном из двух турниров ему придется играть с 19-летним уроженцем Сан-Франциско.

Продолжение следует?

Конфликт между гроссмейстерами стал горячей темой для обсуждения в шахматном мире после того, как в сентябре Карлсен обвинил Ниманна в читерстве. «Они заклятые враги, — говорит эксперт NRK Торстейн Бэ. — Большая интрига заключается в том, намерен ли Магнус вновь сдать партию Ниманну и отказаться от притязаний на чемпионский титул. Если Карлсен это сделает, то это будет первый случай в истории. Если вы хотите знать мое мнение, то я склоняюсь к тому, что он откажется играть с Хансом. Обычно он не отступает от своих принципов».

Другой норвежский эксперт Мод Родсмоэн согласна с Бэ. «Думаю, Карлсен будет давить на организаторов, чтобы те отказали Ниманну в приглашении, — заявила NRK 25-летняя шахматистка. — Ведь их встреча может омрачить турнир. Думаю, Карлсен сдержит слово и откажется играть. После этого все только и будут обсуждать очередной скандал, а не игру лучших шахматистов мира или прекрасную организацию. Думаю, что весь шахматный мир надеется, что два заклятых врага не встретятся друг с другом в Алма-Ате».

По словам Родсмоэн, организаторы турнира должны взвесить все риски, ведь приглашение Ниманна приведет к плохой атмосфере на турнире. Кроме Магнуса с ним не хотят играть и другие гроссмейстеры, в том числе входящие в топ-5 рейтинга ФИДЕ Непомнящий и Накамура. «Карлсен считает, что шахматное сообщество должно каким-то образом забанить Ханса за доказанные факты жульничества. Не приглашать его на ЧМ по быстрым шахматам означало бы, что общественность на стороне Магнуса» — заключает эксперт.

Магнус Карлсен (слева) и Ханс Ниманн. Скриншот YouTube-канала CHESS — ThanhCong Online

Иными словами, норвежка предлагает применить против американского шахматиста культуру отмены (социально-политический термин, который характеризует публичного человека, в один момент ставшего персоной нон грата, лишенного поддержки и чувства переживания в социальных или профессиональных сообществах). Но заслуживает ли Ханс такой участи только на основании расследования Chess.com и подозрений Карлсена? В этом есть большие сомнения.

Напомним, что шахматный портал представил общественности 72-страничный отчет, в котором сказано, что Ниманн читерил в 100 онлайн-партиях еще на момент 2020 года, в том числе в играх с призовым фондом (сам американец говорил, что не занимался обманом в призовых и офлайн-турнирах). Анализ проводился на основе сравнения ходов Ниманна с ходами первой линии самых передовых шахматных программ. Это похоже на одержимость обманом, но сам Ниманн опровергает эти обвинения. Более того, он подал 100-миллионный иск на Карлсена, Накамуру (поддержал сомнения Магнуса и называл Ниманна законченным читером), сайт Chess.com и его руководителя Дэнни Ренша. И у Ханса есть хорошие шансы выиграть громкий процесс. Ведь Chess.com опубликовал личную переписку с Хансом (и с его представителями), не получив на это согласия, чтобы доказать, что он читерил не два раза (как сам признавался), а гораздо больше. Однако сам факт обнародования данных (адреса электронной почты, переписка) — это огромный риск для компании.

Баталии в Варшаве

Карлсен четырежды выигрывал ЧМ по рапиду и трижды по блицу. В прошлом году в Варшаве ему не удалось защитить ни один из этих титулов. Год назад победу в блице праздновал Максим Вашье-Лаграв, а в рапиде — Нодирбек Абдусатторов. Причем развязка тогда вышла на загляденье.

После завершения трех туров в рапиде у четырех шахматистов (Абдусатторов, Непомнящий, Карлсен, Каруана) было одинаковое количество очков — по 9,5. В итоге за титул сразились Абдусатторов и Непомнящий, которые обошли Карлсена и Каруану по дополнительным показателям.

В первой партии тай-брейка россиянин, игравший белыми, имел огромное преимущество, но не заметил победный ход —несложный для его уровня. Во второй партии давил уже представитель Узбекистана. В концовке Ян, казалось бы, смог спасти положение, но попался в последнюю ловушку на исходе времени.

Ян Непомнящий. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Таким образом, Нодирбек стал самым молодым чемпионом мира по рапиду (17 лет). И этот успех стал заслуженным. Помимо Непомнящего узбекистанец обыграл Карлсена, Каруану, Левона Ароняна и Бориса Гельфанда (на Всемирной шахматной олимпиаде-2022 подтвердил статус восходящей звезды мировых шахмат, добыв золото для своей команды). Второе место Непомнящего также можно было назвать успехом, учитывая, что после оглушительного поражения в матче на первенство мира в Дубае тогда прошло совсем немного времени.