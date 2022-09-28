Норвежцы запрещают Карякину играть в своей стране. Законно ли это?

Норвежская шахматная федерация (NSF) выступила с заявлением в отношении российского гроссмейстера Сергея Карякина, который только что отбыл полугодовую дисквалификацию за свои политические взгляды. По мнению скандинавов, наказание должно быть продлено, поскольку вице-чемпион мира не раскаялся. В качестве превентивного шага NSF запретила Карякину участие в соревнованиях на территории своей страны. Если Международная федерация (ФИДЕ) не поддержит данный шаг, это может привести к серьезному расколу в шахматном мире и сказаться на возможностях норвежцев принимать большие международные соревнования.
«Норвежская шахматная федерация не хочет, чтобы Сергею Карякину или другим шахматистам, поддерживающим действия России на Украине, разрешалось участвовать в турнирах под эгидой федерации. Это относится ко всем рейтинговым турнирам в Норвегии. Федерация настоятельно рекомендует всем остальным организаторам придерживаться той же позиции», — говорится в заявлении, которое было сделано по итогам бурного обсуждения в норвежских СМИ действий российского гроссмейстера после завершения на прошлой неделе срока его дисквалификации. По последние дни Карякин сделал ряд политических заявлений, сфотографировался в джемпере с надписью Putin Team и принял участие в митинге в поддержку референдумов о присоединении к России новых территорий.
«Если говорить глобально — ничего нового. Все известные западные соревнования, Grand Chess Tour и Norway Chess Tour, сразу заявили, что если ты россиянин и хочешь играть — осуди спецоперацию, — прокомментировал Карякин позицию NSF в интервью РИА «Новости». — Норвегия пошла еще дальше и провела турнир без россиян, никаких шансов попасть туда нет. В их позиции для меня чего-то нового нет. Очень жаль, что они смешивают политику и спорт. Они сделали свой выбор, к сожалению».
Также вице-чемпион мира в своих соцсетях напомнил, что лучший шахматист мира Магнус Карлсен с 2019 года вышел из состава Норвежской шахматной федерации. «Похоже, что у шахматистов России и Норвегии есть общие проблемы, — написал Карякин. — А напоследок хочется просто пожелать здоровья «честным» норвежским астматикам».
На крупный шахматный турнир Norway Chess в Ставангере, который в этом году проходил с 30 мая по 11 июня, действительно не допускали россиян. Несмотря на то, что наши шахматисты могут выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2016 году у организаторов этого турнира был конфликт с Карякиным из-за того, что Сергей достаточно поздно отказался играть в Ставангере ради более качественной подготовки к титульному матчу с Карлсеном. Но затем все разногласия были урегулированы. В прошлом году Карякин играл на Norway Chess, занял на нем пятое место и даже победил в одной из партий Магнуса — впервые за пять лет.
Другой вопрос, что Ставангер не входит в официальный календарь ФИДЕ и Международная федерация не может настаивать на допуске или недопуске на него отдельных гроссмейстеров. К тому же организаторы могут сослаться на миграционные требования властей своей страны, как это сделал оргкомитет конгресса Международной федерации гимнастики (FIG). Этот форум должен был пройти 22 октября в норвежском Саннефьорде, а в итоге был перенесен в турецкий Стамбул — из-за невозможности обеспечить участие делегатов из России и Белоруссии. В случае с Norway Chess никакие санкции со стороны ФИДЕ, увы, невозможны.
Скандал с выходом Карлсена из числа членов NSF произошел три года назад из-за конфликта вокруг спонсорского контракта. Иностранные букмекеры предложили Норвежской федерации шахмат пять миллионов евро. Это соглашение лоббировал Карлсен, но федерация отказалась его подписывать, поскольку сочла возможных партнеров «компанией с сомнительной репутацией». Разгневанный Магнус тогда заявлял, что больше не будет участвовать в работе NSF. Но разрыв получился неполным — чемпион мира продолжил выступать под норвежским флагом и защищать цвета сборной своей страны на всемирных шахматных олимпиадах.
Так законна ли «локальная дисквалификация» Карякина на территории Норвегии? По идее, если Международная федерация больше не будет запрещать Сергею участвовать в международных турнирах, то серьезная проблема может возникнуть при проведении в этой скандинавской стране каких-нибудь официальных стартов с участием вице-чемпиона мира. Например, турнира претендентов или чемпионского матча, олимпиады или Кубка мира. Тут дело уже пойдет на принцип, и Норвегия теоретически может быть лишена права на такие соревнования. Другой вопрос, возникнет ли такой конфликт в обозримом будущем.
Сам Сергей на прошлой неделе говорил, что не собирается выступать под нейтральным флагом. «Для меня это принципиальный вопрос. Рад, что ни разу не выступал под нейтральным флагом, и не стремлюсь к этому. Не для того высказывал принципиальную позицию, чтобы потом выступать без российского флага. Поэтому нейтральный статус меня не устраивает, — объяснял Карякин в интервью РИА «Новости». — Все равно будут возникать препятствия, особенно если турниры будут проводиться в недружественных странах, как в Латвии или Литве, куда я не поеду ни за какие деньги. Я не отрицаю, что хотел бы сыграть на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в конце этого года или на Кубке мира в следующем году. Но посмотрим, где они будут проводиться».
Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу традиционно проводится перед Новым годом. В 2021-м он проходил в Варшаве, а новое место его проведения пока не объявлено. Ближайший Кубок мира намечен на третью четверть 2023 года. Интерес к его проведению проявляла Южная Корея. Все российские гроссмейстеры пока могут участвовать в больших международных стартах только в нейтральном статусе.