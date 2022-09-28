Норвежцы запрещают Карякину играть в своей стране. Законно ли это?

В ответ на политический демарш российский гроссмейстер пожелал здоровья «честным» норвежским астматикам.

Норвежская шахматная федерация (NSF) выступила с заявлением в отношении российского гроссмейстера Сергея Карякина, который только что отбыл полугодовую дисквалификацию за свои политические взгляды. По мнению скандинавов, наказание должно быть продлено, поскольку вице-чемпион мира не раскаялся. В качестве превентивного шага NSF запретила Карякину участие в соревнованиях на территории своей страны. Если Международная федерация (ФИДЕ) не поддержит данный шаг, это может привести к серьезному расколу в шахматном мире и сказаться на возможностях норвежцев принимать большие международные соревнования.

Они смешивают политику и спорт

«Норвежская шахматная федерация не хочет, чтобы Сергею Карякину или другим шахматистам, поддерживающим действия России на Украине, разрешалось участвовать в турнирах под эгидой федерации. Это относится ко всем рейтинговым турнирам в Норвегии. Федерация настоятельно рекомендует всем остальным организаторам придерживаться той же позиции», — говорится в заявлении, которое было сделано по итогам бурного обсуждения в норвежских СМИ действий российского гроссмейстера после завершения на прошлой неделе срока его дисквалификации. По последние дни Карякин сделал ряд политических заявлений, сфотографировался в джемпере с надписью Putin Team и принял участие в митинге в поддержку референдумов о присоединении к России новых территорий.

«Если говорить глобально — ничего нового. Все известные западные соревнования, Grand Chess Tour и Norway Chess Tour, сразу заявили, что если ты россиянин и хочешь играть — осуди спецоперацию, — прокомментировал Карякин позицию NSF в интервью РИА «Новости». — Норвегия пошла еще дальше и провела турнир без россиян, никаких шансов попасть туда нет. В их позиции для меня чего-то нового нет. Очень жаль, что они смешивают политику и спорт. Они сделали свой выбор, к сожалению».

Также вице-чемпион мира в своих соцсетях напомнил, что лучший шахматист мира Магнус Карлсен с 2019 года вышел из состава Норвежской шахматной федерации. «Похоже, что у шахматистов России и Норвегии есть общие проблемы, — написал Карякин. — А напоследок хочется просто пожелать здоровья «честным» норвежским астматикам».

Компания с сомнительной репутацией

На крупный шахматный турнир Norway Chess в Ставангере, который в этом году проходил с 30 мая по 11 июня, действительно не допускали россиян. Несмотря на то, что наши шахматисты могут выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2016 году у организаторов этого турнира был конфликт с Карякиным из-за того, что Сергей достаточно поздно отказался играть в Ставангере ради более качественной подготовки к титульному матчу с Карлсеном. Но затем все разногласия были урегулированы. В прошлом году Карякин играл на Norway Chess, занял на нем пятое место и даже победил в одной из партий Магнуса — впервые за пять лет.

Другой вопрос, что Ставангер не входит в официальный календарь ФИДЕ и Международная федерация не может настаивать на допуске или недопуске на него отдельных гроссмейстеров. К тому же организаторы могут сослаться на миграционные требования властей своей страны, как это сделал оргкомитет конгресса Международной федерации гимнастики (FIG). Этот форум должен был пройти 22 октября в норвежском Саннефьорде, а в итоге был перенесен в турецкий Стамбул — из-за невозможности обеспечить участие делегатов из России и Белоруссии. В случае с Norway Chess никакие санкции со стороны ФИДЕ, увы, невозможны.

Скандал с выходом Карлсена из числа членов NSF произошел три года назад из-за конфликта вокруг спонсорского контракта. Иностранные букмекеры предложили Норвежской федерации шахмат пять миллионов евро. Это соглашение лоббировал Карлсен, но федерация отказалась его подписывать, поскольку сочла возможных партнеров «компанией с сомнительной репутацией». Разгневанный Магнус тогда заявлял, что больше не будет участвовать в работе NSF. Но разрыв получился неполным — чемпион мира продолжил выступать под норвежским флагом и защищать цвета сборной своей страны на всемирных шахматных олимпиадах.

Не поеду ни за какие деньги

Так законна ли «локальная дисквалификация» Карякина на территории Норвегии? По идее, если Международная федерация больше не будет запрещать Сергею участвовать в международных турнирах, то серьезная проблема может возникнуть при проведении в этой скандинавской стране каких-нибудь официальных стартов с участием вице-чемпиона мира. Например, турнира претендентов или чемпионского матча, олимпиады или Кубка мира. Тут дело уже пойдет на принцип, и Норвегия теоретически может быть лишена права на такие соревнования. Другой вопрос, возникнет ли такой конфликт в обозримом будущем.

Сам Сергей на прошлой неделе говорил, что не собирается выступать под нейтральным флагом. «Для меня это принципиальный вопрос. Рад, что ни разу не выступал под нейтральным флагом, и не стремлюсь к этому. Не для того высказывал принципиальную позицию, чтобы потом выступать без российского флага. Поэтому нейтральный статус меня не устраивает, — объяснял Карякин в интервью РИА «Новости». — Все равно будут возникать препятствия, особенно если турниры будут проводиться в недружественных странах, как в Латвии или Литве, куда я не поеду ни за какие деньги. Я не отрицаю, что хотел бы сыграть на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в конце этого года или на Кубке мира в следующем году. Но посмотрим, где они будут проводиться».

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу традиционно проводится перед Новым годом. В 2021-м он проходил в Варшаве, а новое место его проведения пока не объявлено. Ближайший Кубок мира намечен на третью четверть 2023 года. Интерес к его проведению проявляла Южная Корея. Все российские гроссмейстеры пока могут участвовать в больших международных стартах только в нейтральном статусе.