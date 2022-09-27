«Не желаю с ним больше играть». Карлсен впервые публично обвинил Ниманна в читерстве

Чемпион мира по шахматам продолжает травить 19-летнего гроссмейстера, которого опережает в рейтинге на 48 позиций.

Лучший шахматист современности Магнус Карлсен сдержал обещание и высказался по поводу своего конфликта с американским гроссмейстером Хансом Ниманном. Вокруг игры юного коллеги норвежец за последний месяц дважды устраивал скандалы, обвиняя 19-летнего спортсмена в получении компьютерных подсказок. После победы на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup 16-й чемпион мира подробно объяснил свою позицию в соцсетях. Никаких доказательств Магнус не привел, но впервые за долгое время в шахматах сложилась ситуация, при которой самый авторитетный гроссмейстер планеты официально отказывается играть с кем-то из соперников. Теперь слова Карлсена о читерстве должна подтвердить или опровергнуть международная федерация (ФИДЕ). Если доказательств не найдут, у Ниманна будут все основания подать на норвежца в суд за клевету и ущерб деловой репутации.

Экзистенциальная угроза игре

— Я понимаю, что мои действия расстроили многих в шахматном сообществе. Я сам очень расстроен, — написал Карлсен. — Я хочу продолжать играть в шахматы на самом высоком уровне в лучших турнирах. При этом я убежден, что читерство в шахматах — очень серьезная проблема и экзистенциальная угроза игре. Организаторы соревнований и все, кто заботится о целостности нашей любимой игры, должны серьезно задуматься над усилением мер безопасности и методов выявления жульничества за шахматной доской.

Очевидно, что вся эта тирада призвана объяснить поведение Магнуса на двух последних турнирах. Сначала норвежец снялся с этапа Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий, после чего Карлсен впервые в карьере отказался от дальнейших выступлений, опубликовав непонятный пост в соцсетях. А затем на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup лидер мировых шахмат фактически отказался играть против Ханса, демонстративно сдавшись после двух ходов.

— Я считаю, что Ниманн обманывал чаще, чем он публично признал, — написал Карлсен. — Его ходы в нашем матче в Сент-Луисе были необычными. Мне показалось, что он даже не был сконцентрирован на игре в критические моменты, обыгрывая меня черными так, как во всем мире могут единицы. Когда Ниманна в последний момент пригласили на этап Grand Chess Tour, я подумывал сняться с турнира, но принял решение выступать. Однако наша игра изменила мою точку зрения. Сейчас я ограничен в высказываниях, поскольку у меня нет доказательств. Могу говорить только за себя, а я больше не желаю играть с Ниманном. Надеюсь, что правда по этому делу в ближайшее время станет публичным достоянием, какой бы она ни оказалась.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Опасения за ментальное здоровье

Дурная репутация 19-летнего американца во многом основана на том, что его в 16 лет поймали на компьютерных подсказках во время онлайн-турнира на портале Chess.com. Ханс признал свою вину. Более того, он рассказал, что занимался читерством и ранее, когда ему было 12 лет. Но, по словам Ниманна, делал он это в шуточном режиме и незначительных партиях, а на серьезном уровне действовал строго по правилам. Тем не менее Chess.com принял решение дисквалифицировать спортсмена, удалив его профиль на своем ресурсе. Когда игрок с таким бэкграундом одержал победу над сильнейшим гроссмейстером планеты, кривотолки были неизбежны. Другой вопрос, что сам Карлсен повел себя в этой ситуации истерично, заставив опасаться за ментальное здоровье чемпиона.

Главный вопрос: каковы доказательства жульничества Ниманна? Ведь если на онлайн-турнире много вариантов для ухищрений, то на офлайновых соревнованиях вроде Сент-Луиса очень строгие правила, практически исключающие возможности для использования подсказок. Во время обсуждения демарша Магнуса болельщики предположили, что Ханс мог использовать дистанционно управляемую секс-игрушку. Но это скорее анекдот, призванный унизить американца. Ведь все виды связи в игровых залах обычно заблокированы. Тем не менее Ханс отреагировал и на эти домыслы, заявив, что ради доказательства своей невиновности готов сыграть в закрытом стеклянном кубе и голышом.

Настоящая чума

Подозрения Карлсена поддержали такие мэтры, как Фабиана Каруана, Хикару Накамура и Ян Непомнящий. Их мнение основано на анализе партий Ниманна и его стиля игры. С другой стороны, все это может оказаться и просто ревностью по поводу стремительного прогресса юного шахматиста. И вообще, ловля читеров — задача организаторов турнира и ФИДЕ, а не действующих спортсменов. Нечто подобное уже случалось в других видах спорта по отношению к тем, кого подозревали в нарушении антидопинговых правил. И такой самосуд не приводил ни к чему хорошему.

«Мы твердо верим, что чемпион мира несет моральную ответственность в связи со своим статусом, поскольку он считается глобальным послом игры. Его действия влияют на репутацию его коллег, спортивные результаты и в итоге могут нанести ущерб нашей игре. Мы уверены, что были лучшие способы справиться с этой ситуацией, — заявлял несколько дней назад ФИДЕ в связи с обвинениями в адрес Ниманна. — В то же время мы разделяем глубокую обеспокоенность насчет вреда, который наносится шахматам из-за читерства.

ФИДЕ готова поручить своей комиссии по фэйр-плей провести тщательное расследование инцидента, когда будут предоставлены надлежащие исходные доказательства, а все вовлеченные стороны раскроют имеющуюся в их распоряжении информацию. Мы надеемся, что вся эта ситуация может иметь долгосрочный позитивный эффект, если правильно на нее реагировать. Мы предлагаем создать специальную комиссию, куда войдут представители ведущих шахматных платформ, гроссмейстеры, эксперты по борьбе с читерством и должностные лица ФИДЕ — чтобы бороться с этой угрозой и не допустить, чтобы она не превратилась в настоящую чуму".

Магнус, конечно, великий. Но, если ему по каким-то причинам не хочется играть с кем-то из коллег, он должен завершить карьеру, чтобы получить возможность свободно выбирать соперников для выставочных поединков. А пока норвежец еще не повесил ферзя на гвоздь, дело Карлсена — выступать, а не заниматься травлей и домыслами.