«Гукеш и Вайшали могут сотворить сенсацию, но болеть буду за наших». Колонка Валентины Гуниной

Двукратная чемпионка мира по блицу называет фаворитов кандидатских турниров в Торонто.

Пятикратная чемпионка России, первая в истории трехкратная чемпионка Европы в личном зачете, двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина дебютирует в качестве колумниста «СЭ». В своих публикациях одна из самых титулованных шахматисток мира планирует делиться мнением об актуальных событиях в мире шахмат. Первый материал про турнир претендентов и претенденток, который начнется уже в четверг, 4 апреля.

Начнем с женского турнира. Если выделять фаворитов, то первой назову Лэй Тинцзе. Видно, что последние несколько лет китаянка регулярно занимается с кем-то из сильных мужчин. Знаю, что на турнире претендентов-2022 и в матче-2023 ее секундантом был Теймур Раджабов. Возможно, кто-то еще. Она сильно прибавила в дебюте. Белыми всегда получает небольшое преимущество с топами, не стесняется применять новинки. Например, меня впечатлили пару ее последних партий белыми в Каро-Канн. Ну и видно, что физически и психологически Лэй стала гораздо сильнее. Еще немного — и по этим показателям Тинцзе достигнет уровня чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь. Не зря их матч за корону был таким плотным (к последней, 12-й партии счет был равным, при этом соперницы лишь по одному разу обменялись победами. В последнем поединке Вэньцзюнь сумела выиграть белыми у Тинцзе, тем самым зафиксировав итоговый счет 6,5:5,5 в пользу действующей чемпионки. — Прим. «СЭ»).

Про вторую китаянку Тань Чжунъи не могу такого сказать. Видно, что в тяжелые моменты Тань в последние годы начинает нервничать, поэтому проигрывает ключевые партии. Так было, например, в финале турнира претенденток-2022, в полуфинале Кубка мира-2023, где экс-чемпионка мира без шансов уступила Александре Горячкиной.

Рамешбабу Вайшали. Фото Getty Images

Под номером два в моем рейтинге фаворитов идет Рамешбабу Вайшали. Видно, что она сейчас на подъеме, показывает очень крутые шахматы. В последнее время с моим тренером с большим удовольствием разбираем ее партии. Подозреваю, что брат серьезно занимается с ней (Рамешбабу Прагнанандха, участник мужского турнира претендентов-2024. — Прим. «СЭ»). Она вполне может сотворить сенсацию и выиграть.

Безусловно, в число фаворитов входит и наша Саша Горячкина. Все-таки она третий номер рейтинга ФИДЕ (фактически второй, экс-чемпионка мира Хоу Ифань играет по несколько партий в год. — Прим. «СЭ»), давно находится в элите. Но меня смущают два момента. Во-первых, неубедительная игра Саши на Grand Swiss-2023 (россиянка заняла 17-е место, имея первый номер «посева». — Прим. «СЭ»), проходившей в октябре-ноябре прошлого года. Во-вторых, тот факт, что у нее нет постоянного тренера. Да, ФШР помогала обеим кандидаткам подготовиться к Торонто, предоставив сильнейших специалистов, в том числе тренеров мужской сборной. Но не факт, что это даст эффект здесь и сейчас. На мой взгляд, у всех игроков, которые борются за самые высокие места, должен быть постоянный тренер или секундант. Когда готовишься одна, теряешь кучу времени на технические моменты. Да, это сложно в плане финансов, но тут ничего не поделаешь.

Если говорить про Катю Лагно, то, вероятно, она играет на старом багаже, на огромном опыте. Все-таки она воспитывает четырех детей, и совмещать это с регулярными занятиями шахматами не так просто. Тем не менее я не удивлюсь, если Катя или тем более Саша выиграет турнир. Класс им это позволяет. Буду болеть за них всей душой.

Не стоит недооценивать и Хампи Конеру. Она постарше меня на пару лет, давно в элитных шахматах. На два года уходила в декрет, но вернулась очень уверенно. Вживую смотрела ее тай-брейк с Настей Боднарук в финале ЧМ-2023 по рапиду. Хампи там демонстрировала очень классные шахматы, хоть в итоге и уступила. Она может поймать состояние дзена, вообще не нервничает за доской. Такой Виши Ананд в юбке. Уверена, что она не провалится, будет в плюсе.

Что касается Анны Музычук, то ей будет тяжело. Слышала, что ее родители остались жить на Украине, поэтому вряд ли она сейчас может полностью сосредоточиться на шахматах. Нюргул Салимова, скорее всего, будет аутсайдером, как и Ниджат Абасов у мужчин. Он, кстати, в свое время тренировал болгарскую шахматистку. Им будет очень тяжело в такой компании, но опыт оба получат приличный.

О мужском турнире. У меня есть ощущение, что Гукеш способен преподнести сюрприз. Мне очень нравится анализировать его партии. Это такой интересный сплав компьютерных знаний и собственных оригинальных идей. Он молодец, очень быстро прогрессирует. Если не провалит старт (стабильность пока явно не его сильная черта), то вполне сможет вклиниться в борьбу за победу. Прагг более стабильный, но не верю, что в 2024 году он готов на равных бороться с топами, которые давно в элите.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

В первую очередь имею в виду Каруана и Непомнящего. У обоих богатейший победный опыт, сильные тренерские команды, наверняка была очень продуманная подготовка. Понимаю, что исходя из последних результатов фаворитом все называют Фаби, но если Ян будет на подъеме, то он способен одержать много побед. Особенно если кто-то из его оппонентов будет не в форме. Если ты находишься не в лучших кондициях, то играть против Непомнящего — это приговор. В элите все это знают. Так что будем верить в суперформу нашего гроссмейстера.

Накамуру я бы не стала причислять к числу претендентов на победу. Все-таки Хикару очень редко играет в классику, больше сосредоточен на стримах и шоу. А чтобы выиграть такой сложный круговик, очень важна наигранность.

Безусловно, по таланту в борьбу за первый приз может вмешаться и Алиреза Фируджа. Никто этому точно не удивится. Так же как и сценарию, что он развалится после первой же неудачи. Представителя Франции можно назвать «мистер нестабильность». Плюс папа любит его накручивать.

В любом случае нас ждут очень интересные турниры у мужчин и у женщин. С нетерпением жду первого турнира. Посмотрим, как покажут себя шахматисты и шахматистки, которые дебютируют на этом уровне.

Валентина Гунина благодарит ДоброFON за поддержку в этом году.

Состав участников турнира претендентов-2024

Мужчины: Ян Непомнящий (Россия)*, Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Ниджат Абасов (Азербайджан), Видит Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия), Алиреза Фирузджа (Франция).

Женщины: Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи (обе — Китай), Екатерина Лагно, Александра Горячкина (обе — Россия), Нургюл Салимова (Болгария), Анна Музычук (Украина), Рамешбабу Вайшали, Хампи Конеру (обе — Индия).

*российские шахматисты будут выступать на турнире в нейтральном статусе