Отстранение российских керлингистов продлено до конца 2023 года

Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой до конца 2023 года, сообщает пресс-служба Федерации керлинга России в Telegram-канале.

Решение принято на заседании исполкома WCF. Отмечается, что организация оставляет за собой право пересмотра решения при необходимости.

Ранее WCF неоднократно продлевала отстранение россиян от участия в международных турнирах.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать спортсменам из России и Белоруссии в допуске к участию в международных соревнованиях.