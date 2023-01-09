10 самых «деревянных» российских футболистов в истории FIFA. Кто они?

И где сейчас.

В новом материале* «СЭ» вы узнаете о самых нетехничных игроках из России в истории симулятора FIFA. Представители данной подборки играли за сборную на разных уровнях, кто-то не боялся Лукаку, а один из них выигрывал Кубок УЕФА. Здесь будет много известных имен.

Итак, как определить «деревянность» футболиста? В FIFA это сделать можно следующим образом. Для анализа нужны четыре главных параметра: контроль мяча, ловкость, дриблинг и баланс. По нашей гипотезе — чем ниже сумма показателей, тем менее техничным является игрок. Выборка данных проводилась без учета голкиперов, начиная с FIFA 10 по сервису sofifa.

*Материал носит развлекательный характер, и воспринимать его всерьез не стоит.

Николай Комличенко (FIFA 14, «Краснодар»)

Николай Комличенко. ФК «Краснодар»

Позиция: нападающий

Общий рейтинг: 56

Сумма показателей: 182

Открывает рейтинг форвард «Ростова». В 2014 году Комличенко изредка выходил на замену в «Краснодаре», в основном выступая за молодежную команду. В текущем сезоне Комличенко забил 8 голов и сделал 11 результативных передач до зимнего перерыва. Останавливаться он явно не собирается, да и Карпин не даст расслабиться.

В Сети Комличенко сравнивают с Волком из мультфильма «Ну погоди». В конце декабря РПЛ опубликовала шуточное видео с форвардом в образе толстяка. Футболист в соцсетях реагирует на такие шутки по-доброму.

Павел Погребняк (FIFA 18, «Тосно»)

Павел Погребняк. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Позиция: нападающий

Общий рейтинг: 62

Сумма показателей: 180

В 2018 году Погребняк вместе с клубом из Ленинградской области завоевал Кубок России. В полуфинале турнира «Тосно» прошел «Спартак» (1:1, 6:5 — по пен.), а летом команда была расформирована. В июне 2022-го обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» завершил карьеру.

В FIFA 18 разработчики присвоили показателю ловкости Погребняка значение — 34. Оно самое минимальное у представленных игроков в статье. Это всего лишь мнение EA Sports, но мы-то помним, какие голы Павел умел забивать.

Иван Новосельцев (FIFA 15, «Ростов»)

Иван Новосельцев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Позиция: защитник

Общий рейтинг: 58

Сумма показателей: 167

В начале 2015-го Новосельцев перешел в «Ростов» из «Торпедо» и помог команде Курбана Бердыева сохранить прописку в РПЛ. В следующем сезоне защитник стал вице-чемпионом России, а затем ушел в"Зенит". Правда, тут раскрыть себя полностью ему не удалось, и карьера Новосельцева пошла по нисходящей. После ухода из тульского «Арсенала» в июле 2022 года Иван решил попробовать свои силы в медиалиге.

Владимир Рыков (FIFA 12, «Динамо»)

Владимир Рыков. ФК «Динамо»

Позиция: защитник

Общий рейтинг: 65

Сумма показателей: 165

Ветеран российского футбола с февраля 2022-го помогает в первой лиге «Родине». Хотя еще несколько лет назад забил легендарный голешник с центра поля «Спартаку» в РПЛ.В FIFA 12 показатель дриблинга Рыкова составляет 25 пунктов. Ниже только у одного россиянина из «Анжи».

Илья Кутепов (FIFA 13, «Спартак»)

Илья Кутепов. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

Позиция: защитник

Общий рейтинг: 65

Сумма показателей: 163

В FIFA 13 Кутепов по ловкости (48) на одном уровне с Комличенко. По мнению разработчиков симулятора, защитник входил в топ-15 самых талантливых российских футболистов. Потенциально он мог развиться до 80 баллов в рейтинге.

В реальной жизни Кутепов ассоциируется со сказкой сборной России на ЧМ-2018 и долгожданным чемпионством «Спартака». С июля 2022-го защитник является игроком «Торпедо».

Игорь Дивеев (FIFA 19, ЦСКА)

Игорь Дивеев и Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Позиция: защитник

Общий рейтинг: 62

Сумма показателей: 162

В FIFA 19 контроль мяча Дивеева — 34 пункта. Это самое минимальное значение в данном списке. Несмотря на низкий показатель в работе с мячом, потенциально футболист мог развиться до 81 в общем рейтинге.

Сейчас Дивеев является основным защитником ЦСКА. В декабре прошлого года появилась информация об интересе к нему со стороны «Зенита». В июне 2021-го защитник ярко высказался после поражения сборной России от Бельгии (0:3) на Евро-2020. Форвард Ромелу Лукаку оформил дубль в той встрече, а Дивеев заявил следующее: «Он машина? Я бы не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация — сто процентов. Но в плане игры — ничего особенного».

Анвар Ибрагимгаджиев (FIFA 11, «Анжи»)

Анвар Ибрагимгаджиев. ФК «Анжи»

Позиция: защитник

Общий рейтинг: 49

Сумма показателей: 160

Бывший защитник «Анжи» не так сильно на слуху, однако с ним связано несколько интересных историй. В 2010 году во время матча за юношескую сборную Ибрагимгаджиев принял участие в драке с турецкими футболистами. Соперники спровоцировали конфликт, а российский футболист вступился за Максима Каннуникова и «пробил вертушку в грудь» одному из турков. Об этом в «Разговоре по пятницам» рассказал Сергей Бабурин.

Другой известный случай произошел с форвардом Антоном Заболотным. На тренировке юношеской национальной команды Ибрагимгаджиев сломал нос партнеру в игровом эпизоде. Нападающий признался в интервью «СЭ», что ему пришлось сделать операцию. Ибрагимгаджиев завершил карьеру летом 2015-го.

Максим Беляев (FIFA 13, «Ростов»)

Максим Беляев. Фото «СЭ»

Позиция: защитник

Общий рейтинг: 65

Сумма показателей: 156

Дриблинг Беляева в FIFA 13 оценивается в 29 пунктов. Очень низкий показатель? Что ж, такой же параметр имеет чемпион мира-2014 в составе Германии Пер Мертезакер, а у экс-защитника «Спартака» Хуана Инсаурральде он еще ниже — всего 23.

Ранее игрока считали одним из самых читающих футболистов в РПЛ. С 2016 года Беляев выступает за тульский «Арсенал».

Андрей Семенов (FIFA 13, «Амкар»)

Андрей Семенов. ФК «Амкар»

Позиция: защитник

Общий рейтинг: 65

Сумма показателей: 150

Центральный защитник с февраля 2014-го играет в составе грозненского «Ахмата». За сборную России он сыграл 27 матчей.

Запоминающийся момент с негативной точки зрения пришелся на матч с Бельгией на Евро-2020. Тогда Семенов неудачно сыграл на мяче в обороне перед голом Лукаку.

Виталий Дьяков (FIFA 12, «Ростов»)

Виталий Дьяков против Сейду Думбия. Никита Успенский, Фото «СЭ»

Позиция: защитник

Общий рейтинг: 61

Сумма показателей: 150

Обладатель Кубка России в составе «Ростова» был одним из самых колоритных игроков в РПЛ. Габаритный центральный защитник с длинными волосами выступал в московском «Динамо», «Томи», «Спартаке-2», а также в турецком «Сивасспоре» и минском «Динамо». В 2022 году в интервью YouTube-каналу Buhar Дьяков признался, что полностью не смог реализовать свой потенциал.

Летом 2022-го Дьяков объявил о завершении карьеры и решил попробовать себя в команде медиалиги «Броук Бойз».

Топ-10 самых «деревянных» игроков из России в истории FIFA. Фото «СЭ»

Автор не пытался оскорбить никого из данного списка. Любые совпадения с реальными людьми случайны. Статья написана о характеристиках виртуальных моделей игроков FIFA.