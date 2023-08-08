Инсайдер: GTA 6 выйдет до конца 2024 года

Инсайдер Крис Маркс поделился в своем Twitter информацией о предстоящей GTA 6, которая, по его словам, может выйти раньше первоначально намеченных сроков. То есть до конца 2024 года.

Из других интересных подробностей: разработка самой дорогой игры в мире идет отлично и без задержек, поэтому переносов, возможно, удастся избежать.

Также Крис рассказал о том, что из-за разработки GTA 6 компания Rockstar отказалась от полноценного ремастера Red Dead Redemption с обновленной графикой. Вместо этого игру отдали на аутсорс для выпуска переиздания — он выйдет 17 августа для PS4 и Nintendo Switch. Геймеры остались не очень довольны таким решением.