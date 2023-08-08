Нейросеть превратила звезд в бойцов Mortal Kombat — Криштиану Роналду похож на Супермена

Ролик с мировыми звездами, политиками и спортсменами в реалиях Mortal Kombat появился на YouTube — особенно хорошо в роли бойца получился Криштиану Роналду. Нейросеть добавила футболисту броню, похожую на костюм Супермена из фильмов Зака Снайдера.

Многие из бойцов выглядят очень аутентично и хорошо бы смотрелись в качестве гостевых персонажей культового файтинга.

Недавно разработчики Mortal Kombat 1 поделились новым трейлером игры. В нем геймерам показали Рептилию и еще несколько новых бойцов.