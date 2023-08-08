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Сегодня, 13:28

Нейросеть превратила звезд в бойцов Mortal Kombat — Криштиану Роналду похож на Супермена

Владислав Шалганов
Корреспондент
Mortal Kombat.
Фото YouTube-канал gamelx
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Ролик с мировыми звездами, политиками и спортсменами в реалиях Mortal Kombat появился на YouTube — особенно хорошо в роли бойца получился Криштиану Роналду. Нейросеть добавила футболисту броню, похожую на костюм Супермена из фильмов Зака Снайдера.

Многие из бойцов выглядят очень аутентично и хорошо бы смотрелись в качестве гостевых персонажей культового файтинга.

Недавно разработчики Mortal Kombat 1 поделились новым трейлером игры. В нем геймерам показали Рептилию и еще несколько новых бойцов.

Персонажи Mortal Kombat. Вместе с рептилией в Mortal Kombat 1 появятся еще 5 новых персонажей — среди них есть Сайракс

Криштиану Роналду
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