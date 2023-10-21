10 лучших эксклюзивных игр на PS5, которых нет на ПК

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Главными фишками любых консолей считаются игры, которые запускаются только на этом устройстве и не доступны на прочих платформах. В этом плане PlayStation 5 есть чем похвастаться. В данном материале собрали 10 главных игр на PS5, в которые до сих пор нельзя поиграть на ПК.
Оригинальная Demon's Souls, в свое время выходившая на PlayStation 3, считается прародителем «душевной» серии и прочих игр в стилистике Souls-like. Однако время не пощадило проект, а потому Sony решила обновить его и выпустить на консолях последнего поколения в качестве эксклюзива.
Работу над ремейком доверили студии Bluepoint Games, которых благословил даже сам Хидетака Миядзаки. Разработчики подтянули графику и звук до современных стандартов, освежили геймплейные механики и добавили классный фоторежим.
На месте остались главные фишки оригинала, а именно высокая сложность и атмосферный мрачный мир. Все это вкупе с отличным техническим состоянием сделало Demon's Souls Remake одним из лучших эксклюзивов на PlayStation 5, который поражает красотой своей графики даже спустя три года после релиза.
Мягкий перезапуск серии God of War 2018 года стал огромным хитом. Многим понравился не только брутальный геймплей и бородатый главный герой, но и общая смена тона повествования, в котором авторы решились поднять серьезные темы. В вышедшем в скором времени сиквеле разработчики из Santa Monica Studio не стали снижать планку качества.
Наоборот, Ragnarok стал логичным развитием заложенных ранее авторами идей. Сюжет столкнул Кратоса и Атрея с Одином и Тором, боевая система разнообразилась новыми приемами, а арсенал способностей напарника расширился. Да и сеттинг скандинавской мифологии хорошо подошел для игры.
С Horizon: Zero Dawn сложилась довольно странная ситуация. Несмотря на проработанный геймплей и самобытный игровой лор проект «потерялся» на фоне более мощных эксклюзивов в лице God of War и The Last of Us. Поэтому Sony отправила его на персональные компьютеры и анонсировала продолжение.
Из Forbidden West получился образцовый сиквел. Девелоперы прокачали и углубили игру по всем параметрам: добавили больше разнообразных противников, новых локаций и ряд любопытных механик. Сюжет же продолжал историю Элой в постапокалиптическом мире победивших механоидов. И все это великолепие пока еще доступно только на консолях.
Гоночный симулятор, разработанный студией Polyphony Digital, продолжил планомерно развивать традиции серии. Авторы Gran Turismo добавили несколько режимов, множество трасс и машин, разнообразные соревнования, школы вождения, магазины запчастей, автосалоны и многие другие элементы.
Кроме того, девелоперы постарались по-максимуму использовать возможности PS5. Это выразилось не только в красивой графике, но и в проработанной физике транспорта, невероятной тактильной отдаче геймпада DualSense, аппаратной трассировке лучей и трехмерном аудио, что повысило эффект погружения. Поэтому здесь можно смело садиться за руль и отправляться в погоню за соперниками.
Ох, сколько шума и скандалов было вокруг второй части The Last of Us. Сначала до релиза в интернет слили подробности сценария, а потом после выхода многие фанаты в штыки приняли этот самый сюжет.
Не всем понравилось жестокое убийство главного героя оригинала и с десяток часов прохождения за его киллера. Уж слишком великой была первая игра, и чересчур жесткие и спорные решения приняли разработчики в продолжении.
Однако несмотря на массу критики The Last of Us 2 остается невероятно атмосферной и детальной. История насыщена интересными событиями, а действия двух героинь то и дело будут вызывать противоречивые эмоции. Возможно, со временем студия выпустит ремейк, который адаптирует тайтл конкретно под PS5, но и сейчас оригинальная игра неплохо играется.
Ghost of Tsushima соединила в себе множество элементов из самых разных игр. Что-то взяли из серии Assassin's Creed, кое-что заимствовали из великого The Witcher 3 и даже нашлось место для наработок из The Legend of Zelda. Но команда Sucker Punch знала что делала, по итогу идеально подогнала друг к другу все детали и получила шикарный боевик, посвященный монгольскому вторжению в Японию.
В роли самурая Дзина Сакая геймерам предстоит бросить вызов опасным противникам. Сделать это можно в открытом мире, где придется сражаться с завоевателями и наслаждаться шикарными видами Цусимы. А благодаря черно-белому режиму игра превращается в фильм от Акиро Куросавы. Как минимум эстетическое удовольствие гарантировано.
Astro's Playroom — это веселый платформер, который создавался для демонстрации технических возможностей DualSense. Именно поэтому проект предустановлен на всех консолях PlayStation 5 и доступен бесплатно всем владельцам устройства. Геймплей тайтла должен планомерно обучить пользователя всем тонкостям контролера и в легкой обучающей форме раскрывает все его секреты.
За время прохождения геймеры столкнутся с персонажами из разных франшиз PlayStation и героями сторонних студий, таких как Square Enix, Konami и Activision. А еще по уровням раскидано много секретов, отсылающих к прошлым частям. И, несмотря на чисто утилитарную цель, играется все очень легко и весело.
Еще одно творение FromSoftware, которое выделяется высокой сложностью геймплея, запоминающимися боссами и шикарным викторианско-готическим стилем. Игрок, в роли охотника, отправляется в мрачный город Ярнам, охваченный чумой и чудовищными порождениями. И в поисках собственного спасения протагонист исследует необычные локации, уничтожает встреченных противников и постепенно выясняет, что же здесь случилось.
Официально проект считается эксклюзивом только PS4. Однако и на пятой итерации консоли от Sony тайтл вполне себе запускается, пусть и с урезанным функционалом и техническими ограничениями. Правда, ради этого, скорее всего, придется обновить программное обеспечение и покопаться в настройках. И даже так она сохраняет флер загадочности и крайне опасного путешествия.
Культовая Shadow of the Colossus вышла в далеком 2005-м еще на PlayStation 2. Главному герою предстояло исследовать загадочный мир и сражаться с гигантскими противниками, чтобы спасти жизнь девушки Моно.
В начале 2018 года на PlayStation 4 вышел ремейк от студии Bluepoint Games, где подтянули все элементы проекта до современных стандартов. И именно этот вариант игры теперь доступен на пятой PlayStation. Правда, из-за отсутствия отдельной улучшенной версии на новой консоли всплывали разные технические проблемы, которые постепенно починили.
Самый свежий эксклюзив в нашем списке и самый громкий эксклюзив 2023 года. Именно ради паучка многие и покупают PlayStation. И если в оригинал вместе с приквелом Spider-Man: Miles Morales уже можно поиграть на ПК, то Spider-Man 2 — это чисто нишевая история. Потому что игра доступна только на PlayStation 5.
Два паучка (непосредственно сам Питер Паркер и его друг Майлз Моралес) вместо одного, много культовых героев, включая Венома, увеличенные масштабы Нью-Йорка в разы, отличная постановка сцен и великолепная детализация окружения. Все это вкупе с невероятными сражениями, которые по уровню проработки и масштабов не уступают, а где-то даже превосходят фильмы от Marvel.