10 лучших эксклюзивных игр на PS5, которых нет на ПК

Рано или поздно многие из этих игр потеряют свою эксклюзивность и появятся на ПК.

Главными фишками любых консолей считаются игры, которые запускаются только на этом устройстве и не доступны на прочих платформах. В этом плане PlayStation 5 есть чем похвастаться. В данном материале собрали 10 главных игр на PS5, в которые до сих пор нельзя поиграть на ПК.

1. Demon's Souls Remake

Оригинальная Demon's Souls, в свое время выходившая на PlayStation 3, считается прародителем «душевной» серии и прочих игр в стилистике Souls-like. Однако время не пощадило проект, а потому Sony решила обновить его и выпустить на консолях последнего поколения в качестве эксклюзива.

Фото Sony

Работу над ремейком доверили студии Bluepoint Games, которых благословил даже сам Хидетака Миядзаки. Разработчики подтянули графику и звук до современных стандартов, освежили геймплейные механики и добавили классный фоторежим.

На месте остались главные фишки оригинала, а именно высокая сложность и атмосферный мрачный мир. Все это вкупе с отличным техническим состоянием сделало Demon's Souls Remake одним из лучших эксклюзивов на PlayStation 5, который поражает красотой своей графики даже спустя три года после релиза.

2. God of War: Ragnarok

Мягкий перезапуск серии God of War 2018 года стал огромным хитом. Многим понравился не только брутальный геймплей и бородатый главный герой, но и общая смена тона повествования, в котором авторы решились поднять серьезные темы. В вышедшем в скором времени сиквеле разработчики из Santa Monica Studio не стали снижать планку качества.

Фото Sony

Наоборот, Ragnarok стал логичным развитием заложенных ранее авторами идей. Сюжет столкнул Кратоса и Атрея с Одином и Тором, боевая система разнообразилась новыми приемами, а арсенал способностей напарника расширился. Да и сеттинг скандинавской мифологии хорошо подошел для игры.

3. Horizon: Forbidden West

С Horizon: Zero Dawn сложилась довольно странная ситуация. Несмотря на проработанный геймплей и самобытный игровой лор проект «потерялся» на фоне более мощных эксклюзивов в лице God of War и The Last of Us. Поэтому Sony отправила его на персональные компьютеры и анонсировала продолжение.

Фото Sony

Из Forbidden West получился образцовый сиквел. Девелоперы прокачали и углубили игру по всем параметрам: добавили больше разнообразных противников, новых локаций и ряд любопытных механик. Сюжет же продолжал историю Элой в постапокалиптическом мире победивших механоидов. И все это великолепие пока еще доступно только на консолях.

4. Gran Turismo 7

Гоночный симулятор, разработанный студией Polyphony Digital, продолжил планомерно развивать традиции серии. Авторы Gran Turismo добавили несколько режимов, множество трасс и машин, разнообразные соревнования, школы вождения, магазины запчастей, автосалоны и многие другие элементы.

Фото Sony

Кроме того, девелоперы постарались по-максимуму использовать возможности PS5. Это выразилось не только в красивой графике, но и в проработанной физике транспорта, невероятной тактильной отдаче геймпада DualSense, аппаратной трассировке лучей и трехмерном аудио, что повысило эффект погружения. Поэтому здесь можно смело садиться за руль и отправляться в погоню за соперниками.

5. The Last of Us Part 2

Ох, сколько шума и скандалов было вокруг второй части The Last of Us. Сначала до релиза в интернет слили подробности сценария, а потом после выхода многие фанаты в штыки приняли этот самый сюжет.

Не всем понравилось жестокое убийство главного героя оригинала и с десяток часов прохождения за его киллера. Уж слишком великой была первая игра, и чересчур жесткие и спорные решения приняли разработчики в продолжении.

Фото Sony

Однако несмотря на массу критики The Last of Us 2 остается невероятно атмосферной и детальной. История насыщена интересными событиями, а действия двух героинь то и дело будут вызывать противоречивые эмоции. Возможно, со временем студия выпустит ремейк, который адаптирует тайтл конкретно под PS5, но и сейчас оригинальная игра неплохо играется.

6. Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima соединила в себе множество элементов из самых разных игр. Что-то взяли из серии Assassin's Creed, кое-что заимствовали из великого The Witcher 3 и даже нашлось место для наработок из The Legend of Zelda. Но команда Sucker Punch знала что делала, по итогу идеально подогнала друг к другу все детали и получила шикарный боевик, посвященный монгольскому вторжению в Японию.

Фото Sony

В роли самурая Дзина Сакая геймерам предстоит бросить вызов опасным противникам. Сделать это можно в открытом мире, где придется сражаться с завоевателями и наслаждаться шикарными видами Цусимы. А благодаря черно-белому режиму игра превращается в фильм от Акиро Куросавы. Как минимум эстетическое удовольствие гарантировано.

7. Astro's Playroom

Astro's Playroom — это веселый платформер, который создавался для демонстрации технических возможностей DualSense. Именно поэтому проект предустановлен на всех консолях PlayStation 5 и доступен бесплатно всем владельцам устройства. Геймплей тайтла должен планомерно обучить пользователя всем тонкостям контролера и в легкой обучающей форме раскрывает все его секреты.

Фото Sony

За время прохождения геймеры столкнутся с персонажами из разных франшиз PlayStation и героями сторонних студий, таких как Square Enix, Konami и Activision. А еще по уровням раскидано много секретов, отсылающих к прошлым частям. И, несмотря на чисто утилитарную цель, играется все очень легко и весело.

8. Bloodborne

Еще одно творение FromSoftware, которое выделяется высокой сложностью геймплея, запоминающимися боссами и шикарным викторианско-готическим стилем. Игрок, в роли охотника, отправляется в мрачный город Ярнам, охваченный чумой и чудовищными порождениями. И в поисках собственного спасения протагонист исследует необычные локации, уничтожает встреченных противников и постепенно выясняет, что же здесь случилось.

Фото Sony

Официально проект считается эксклюзивом только PS4. Однако и на пятой итерации консоли от Sony тайтл вполне себе запускается, пусть и с урезанным функционалом и техническими ограничениями. Правда, ради этого, скорее всего, придется обновить программное обеспечение и покопаться в настройках. И даже так она сохраняет флер загадочности и крайне опасного путешествия.

9. Shadow of the Colossus

Культовая Shadow of the Colossus вышла в далеком 2005-м еще на PlayStation 2. Главному герою предстояло исследовать загадочный мир и сражаться с гигантскими противниками, чтобы спасти жизнь девушки Моно.

Фото Sony

В начале 2018 года на PlayStation 4 вышел ремейк от студии Bluepoint Games, где подтянули все элементы проекта до современных стандартов. И именно этот вариант игры теперь доступен на пятой PlayStation. Правда, из-за отсутствия отдельной улучшенной версии на новой консоли всплывали разные технические проблемы, которые постепенно починили.

10. Marvel's Spider-Man 2

Самый свежий эксклюзив в нашем списке и самый громкий эксклюзив 2023 года. Именно ради паучка многие и покупают PlayStation. И если в оригинал вместе с приквелом Spider-Man: Miles Morales уже можно поиграть на ПК, то Spider-Man 2 — это чисто нишевая история. Потому что игра доступна только на PlayStation 5.

Фото Sony

Два паучка (непосредственно сам Питер Паркер и его друг Майлз Моралес) вместо одного, много культовых героев, включая Венома, увеличенные масштабы Нью-Йорка в разы, отличная постановка сцен и великолепная детализация окружения. Все это вкупе с невероятными сражениями, которые по уровню проработки и масштабов не уступают, а где-то даже превосходят фильмы от Marvel.